Seddina Muhibić (28), skijašica i asistentica administrativnog direktora Sarajevo film festivala, s prozora svoje bolničke sobe svaki dan gleda kako hitna pomoć dovodi nove pacijente u bolnicu u Sarajevu, a pogrebna kola odvode one koji su do jučer pokušavali izboriti bitku na COVID odjelu.

- Od grada skijanja postali smo grad umiranja - napisala je na početku objave na svom Facebook profilu.

Na tom COVID odjelu bila je i ona. Sad je na postcovid obradi.

Pozitivni i negativni testovi, temperatura...

- Ja se nalazim na Infektivnoj klinici već mjesec dana, izolacija, pojma nemam što je s mojom kliničkom slikom jer sam od prve zaraze 20.12. prošla katastrofu. Poslije sam imala i negativne i pozitivne testove, antitijela nemam. I dalje imam posljedice zaraze, slabost, infekciju, visoke temperature i liječim se. Nekad sam bolje, nekad lošije, ali imam snage viriti na prozor jer je konstantno buka - dodala je.

Slušam kola mrtvačnice, hitne... Telefoni zvone danju i noću

Seddina je radila i na Snježnoj kraljici u Zagrebu gdje je i veterane Ski saveza Hrvatske iznenadila trudom i radom.

Sad snijeg može vidjeti samo kroz prozor.

- Svjedočim svaki dan užasu, ne mogu spavati. S desne strane mi je prozor, slušam kamione s kisikom, kola mrtvačnice, hitne pomoći. S druge strane stalno zvoni telefon, sestre i doktori su stalno u trku. Iskreno, zbog toga ne mogu spavati i situacija je stvarno previše za sve. Telefon zvoni i danju i noću. Moram naglasiti da se stvarno pridržavam propisanih mjera još od početka pandemije. Vjerujem da postoji nešto što nas ubija, što prije nije postojalo. Bolnice su pune, kolapsi zdravstvenih sustava se događaju diljem svijeta. Vjerujem da postoji lijek i da ćemo se iz svega izvući. Mislim da je jako važno da se ne zarazimo svi odjednom i to je bila poanta moje objave - priča nam Seddina.

Ljudi ne vjeruju u ovo, pitaju tko mi plaća da to objavljujem

Vjeruje kako je opušteno ponašanje dovelo do toga da je sustav pred kolapsom, a medicinsko osoblje na nogama cijeli dan.

- Sarajevo je bilo epicentar skijanja, zabave i provoda. To nam se odbilo od glavu - govori nam Seddina uz kašalj.

Iako je prva infekcija prošla, ona još uvijek osjeća posljedice i teško govori.

- Dobila sam puno kritika, ljudi ne vjeruju da se ovo događa. Šalju mi poruke i pitaju me tko me plaća da to objavljujem, otkud mi snage ako sam bolesna, pitaju me što mi je s nogom. Ja imam problem s koljenom, ali to nema veze s COVID-om. Malo sam u šoku zbog uvreda, ali ako će bar jedna osoba promijeniti mišljenje i ponašati se odgovornije i opreznije, zaustaviti širenje bar s jedne osobe na drugu, smatrat ću da sam uspjela - zaključuje.

Bila je zdrava sportašica

Prije zaraze koronavirusom bila je zdrava 28 - godišnjakinja. Bavila se sportom, voli skijanje, a jedini problem joj je predstavljala ozljeda koljena. Sad odgovara na pitanja s pauzom kako bi došla do daha.

- Prošle godine sam bila u Opatiji na fizikalnoj rehabilitaciji nakon operacije koljena. Tamo sam se i zarazila. Moram pohvaliti tim iz Thalassotherapia Opatija koji je radio sa mnom i bio sa mnom 24 sata dnevno na COVID odjelu. Nemam nikakvu zamjerku i vjerujem da su me oni spasili jer sam bila jako, jako loše. Prvi simptomi su bili slabost, iscrpljenost i glavobolja, samo mi se spavalo dva dana. Mislila sam da sam samo iscrpljena, ali onda sam primijetila da ne osjećam ni miris ni okus cimeta. Dobila sam pozitivan test pa su krenule visoke temperature i svi ostali simptomi. Još uvijek imam infekciju i visoke temperature i stalno sam umorna. 20.12. 2020. sam imala prvi pozitivan test, 20.1.2021. sam imala prvi negativan test. Nakon toga sam imala još nekoliko pozitivnih testova, a testovi na antitijela pokazuju da ih nemam - prepričava nam Seddina.

S druge strane, dobra je vijest da joj je koljeno sada dobro. Nikad nije zapalila cigaretu ili pila alkohol, ne pije kavu, a prije koronavirusa se bavila sportom i većinu vremena boravila u prirodi.

- Zadnjih 5 dana imala sam temperaturu oko 40 stupnjeva. Bila sam jako iscrpljena, ali nisam mogla zaspati od sirena i telefona. Ljudi zovu, žele znati kako su njihovi bližnji. Sestre i doktori smišljaju kako spasiti sve koji su kritični. Slušam ih kad govore koliko je ljudi umrlo u danu - opisuje Seddina stanje u bolnici.

Stvar je alarmantna

Htjela bi da se njezini sunarodnjaci ali i ljudi diljem svijeta uozbilje.

- Volim skijanje, to mi je najveća ljubav, znam da su kod nas skijališta radila dok u drugdje bili zatvoreni. Svi su se divili Sarajevu što može imati otvorena skijališta - govori nam.

Nije očekivala da će se njena objava brzo proširiti, ali kaže da joj je drago ako se bar jedna osoba zbog te njene objave opameti.

- Ima mnogo onih koji ne vjeruju. Stvar je definitivno alarmantna i ne bih voljela da se ovdje situacija pogorša ili da se dogodi u bilo kojem drugom gradu. Nadam se da će se ovo sve uskoro završiti i da ćemo nastaviti živjeti normalno - zaključuje Seddina.