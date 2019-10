Već od 2021. godine pse ćemo cijepiti tek svake dvije godine

Ministarstvo poljoprivrede će za dvije godine, kako doznajemo, od Svjetske organizacije za zdravlje životinja zatražiti da Hrvatsku proglasi slobodnom od bjesnoće, što bi već te 2021. godine moglo rezultirati prorjeđivanjem obaveze cijepljenja pasa.

Otad bi i u Hrvatskoj mogla biti ukinuta obaveza cijepljenja pasa protiv bjesnoće svake godine te uvedeno rjeđe cijepljenje - svake dvije ili tri godine, ovisno o trajanju imuniteta kojeg za određeno cjepivo garantira njegov proizvođač.

U Hrvatskoj je cijepljenje pasa svake godine obaveza, koja njihove vlasnike košta oko 150 kuna.

Nepotreban trošak svake godine

Mnoga cjepiva, međutim, imunitet osiguravaju i puno dulje, u većini slučajeva najmanje dvije, do čak tri godine. Zato se postavlja pitanje zašto vlasnici pse moraju cijepiti svake godine. U Sloveniji je, kao i u većini drugih država u Europskoj uniji, obaveza je pse cijepiti jednom godišnje samo prve tri godine, a onda ovisno o trajanju imuniteta koji jamči proizvođač cjepiva. Takav bi model za dvije godine mogao zaživjeti i u Hrvatskoj, odgovor je Ministarstva poljoprivrede na pitanje zbog čega psi u Hrvatskoj moraju biti “prekomjerno” cijepljeni. Medicinski, kažu veterinari, psu to ne može štetiti, no činjenica je da neki ljubimci mogu imati reakciju na cjepivo protiv bjesnoće, što onda znači i češće nuspojave nego što bi ih imali kad bi bili cijepljeni rjeđe. Također, trošak bi za vlasnike bio manji.

- Prije početka oralne vakcinacije lisica 2011., kojom se iskorjenjuje bjesnoća među divljim životinjama, godišnje smo imali od 650 do 800 potvrđenih slučajeva bjesnoće u životinja na području cijele Hrvatske, osim na otocima. Zahvaljujući oralnoj vakcinaciji lisica, koju provodimo dva puta godišnje, u proljeće i u jesen, posljednji je slučaj bjesnoće kod nas zabilježen 2014. - kažu u ministarstvu. Oralnu će vakcinaciju provoditi još dvije godine, a nakon toga samo u zonama povećanog rizika. Slovenija je s oralnom vakcinacijom počela 1994., i prestaju ove godine, a obavezu jednogodišnjeg cijepljenja ukinuli su tek 2016., ističu u ministarstvu. U Mađarskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini psi također moraju biti cijepljeni svake godine.

Mikročipiranje pasa što ranije

Predsjednik udruge Prijatelji životinja i savjetnik ministrice poljoprivrede Luka Oman napominje kako je velik problem u Hrvatskoj oko 20 posto pasa koji nikad nisu “vidjeli” veterinara. S jedne strane, kaže, imamo savjesne vlasnike koji pse cijepe svake godine, dakle i prekomjerno, a s druge one neodgovorne, čiji psi nisu mikročipirani niti cijepljeni. Mikročipiranje štenaca je obavezno u roku tri mjeseca, i vezano je uz prvo cjepivo protiv bjesnoće. Oman kaže kako čipiranje treba biti i puno ranije. Vlasnici u sustavu e-građani dobivaju podsjetnike za cijepljenje pasa, ostali, puno brojniji, ne.