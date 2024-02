Veće plaće za javne službenike: Evo koliko će rasti plaće vojsci, liječnicima, nastavnicima...

BIVŠI TRENER VARAŽDINA PLUS+

Kovačević ekskluzivno o opakoj bolesti: 'Pozlilo mi je u autu, a onda su otkrili rak. Vratit ću se'

Mario Kovačević nam je otkrio: Spasio me videoanalitičar Krešimir Gregorić. Nagovarao me da odem u bolnicu i čekao me sat vremena u autu. Boli kad kašljem, ali siguran sam da će sve biti kao prije