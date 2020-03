Večera i molitva: Don Stojić će za 50 kn podići Adama u tebi

Don Damir Stojić (46) hrvatskoj je javnosti poznat po čitavom nizu kontroverznih izjava u kojima se upušta o objašnjavanje seksualnosti pa je tako nedavno na društvenim mrežama objavio kako organizira konferenciju katoličkih muškaraca pod naslovom: 'Adame, gdje si?'. Konferencija će biti 21. ožujka u crkvi Sveta Mati slobode, a Stojić poziva sve 'muškarce, očeve, mladiće i starce' da mu se pridruže u četverosatnom programu.

Zanimljivo je kako se za radionicu mora prijaviti putem obrasca, a prijava je tek potpuna nakon uplate iznosa od 50 kuna što uključuje večeru nakon svete mise.

Studentski kapelan zabranio bi Harryja Pottera, nedavno je zbunio javnost pričom o muškarcu koji se zbog pornića boji prići kćeri, a često odgovara i na pitanja o seksualnosti. Tako je nedavno upozorio o zamkama spavanja u istom krevetu.

- Zajednički ulazak u krevet nije grešna prigoda, nego je samim time grijeh. I sve što se u njemu odvija je grešno - izjavio je Stojić te dodao kako je spolni užitak je moralno neuredan kad se traži radi samoga sebe, izdvojeno od svrhovitosti rađanja.

Na stranicama života sudbina često iskrsne neočekivano i posrnulima pruži ruku spasa. Mnogo je još mudrih riječi na svom blogu objavio don Damir.

- Spavanje u istom krevetu je kao ruski rulet. Pitanje je vremena kad će se metak naći u cijevi pištolja i skroz razoriti čistoću. Možda je moguće da par nema spolne odnose do braka, ali već sam ulazak u krevet je grešan... - dodao je.

Unatoč tome što su njegove radionice izuzetno popularne kod mladih Zagrepčana i Zagrepčanki, teolog Dalibor Milas nije baš suglasan s njegovim stavovima oko seksualnosti.

- Mislim da on to radi na jedan površan i plitki način, ali kod mnogih mladih ljudi to prolazi - komentirao je kratko Milas kojeg Hercegovci od milja zovu Dado.

