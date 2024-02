Veći broj roditelja do dječjeg doplatka: Evo što se mijenja

Početkom ožujka povećavaju se dohodovni cenzusi za ostvarivanje prava na dječji doplatak, što znači da će se znatno povećati broj roditelja koji ostvaruju to pravo. Vlada tvrdi da će nakon izmjena biti obuhvaćeno čak dvije trećine djece u Hrvatskoj, odnosno njih 511.000. To je dvostruko više nego sad. Zato Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje poziva sve koji dosad nisu imali pravo na dječji doplatak da do 29. veljače podnesu zahtjeve za ostvarivanje prava na njega. Korisnici se mogu prijaviti digitalno, kroz uslugu u aplikaciji e-Građani, osobno u ispostavama HZMO-a ili prijavu poslati poštom. Po novom se, naime, dohodovni cenzus povećava sa sadašnjih 309,01 na 618,02 eura. Tako će ubuduće pravo na dječji doplatak imati sve obitelji koje po članu ostvaruju 618,02 eura dohotka.

Pritom će se svi koji ostvaruju pravo naći u jednoj od ukupno pet cenzusnih grupa, ovisno o primanjima po članu obitelji. Dakle, s obzirom na dosadašnja pravila uvedena su dva nova razreda, i dosadašnji iznosi po cenzusnim grupama, koji su varirali od 26,49 eura do 39,73 eura, penju se po novom na iznose od 30,90 do 61,80 eura. Na ovaj najveći iznos od 61,80 eura pravo će ostvariti obitelji u kojima je mjesečni prihod po članu niži od 88,29 eura, a generalno će korisnici koji ulaze u prvu cenzusnu grupu primati 22 eura više po djetetu.

Najmanji iznos dječjeg doplatka od 30,90 eura po djetetu dobivat će obitelji s dohotkom između 441,45 i 618,02 eura po članu. To su ljudi koji dosad, zbog niskog dohodovnog cenzusa, nisu uopće mogli ostvariti pravo na dječji doplatak. Takvih je mnogo jer, prema odredbama koje su još na snazi, mjesečni prihodi obitelji s dvoje djece nisu smjeli biti viši od 1236 eura mjesečno ukupno, uključujući sva četiri člana obitelji (oba roditelja i dvoje djece). Taj niski dohodovni cenzus imao je za posljedicu da su pravo na dječji doplatak mogle ostvariti samo one obitelji u kojima je jedan roditelj ili nezaposlen ili radi za minimalac. S početkom ožujka ukupni se iznos diže na 2472 eura, što znači da će pravo na doplatak ostvariti i one obitelji u kojima je, primjerice, dvoje djece, a roditelji pritom rade za prosječnu plaću. Iznos dječjeg doplatka u četveročlanoj obitelji tako će po novom varirati između 61,80 i 126,60 eura po djetetu, ovisno o cenzusnoj grupi u kojoj se nađu podnositelji zahtjeva. U Vladi su izračunali da će prosjek biti oko 95 eura.