'Veći dio ekonomije se generira u sektoru usluga, posebno u turizmu. To trebamo mijenjati'

Ministar gospodarstva primijetio je kako su najveći pad BDP-a u drugom kvartalu zabilježile zemlje koje su orijentirane na usluge posebno u turizmu, među kojima je i Hrvatska...

<p>Trenutno u Hrvatskoj radi 17.000 osiguranika više nego prije koronakrize, izjavio je ministar gospodarstva<strong> Tomislav Ćorić</strong> napominjući kako je to pokazatelj da su vladine mjere spasile gospodarstvo od onog najnepoželjnijeg. Potpuno zatvaranje ekonomija diljem svijeta, tijekom koje nitko nije mogao na posao, ističe, nije moglo ne dovesti do velikog pada BDP-a:</p><p>- Te uvjete bih nazvao poput ratnih - kazao je Ćorić.</p><p>Naveo je kako se veliki dio hrvatske ekonomije generira u sektoru usluga, posebno turizma, a to je poručuje, ono što se treba mijenjati. Zato će Vlada, nastavlja, u višegodišnjem financijskom programu inzistirati da se što veći dio sredstava usmjeri prema proizvodnim djelatnostima jer je to način da ekonomiju učinimo otpornijom. Ministar gospodstva primijetio da su zemlje EU koje bilježe najveći pad BDP-a u drugom kvartalu, zemlje orijentirane na usluge, u prvom redu turizam:</p><p>- One ekonomije koje su bile manje orijentirane na usluge, zabilježile su manji pad. Najviše su pale Španjolska, Portugal, Italija, Francuska, pa i Hrvatska - kazao je.</p><p>Ministar gospodarstva uvjeren je da će 2021. godina sigurno biti godina gospodarskog oporavka.</p><p>- To je logično nakon ovakvog pada. Teško je očekivati da to bude rast koliki je bio pad ove godine - rekao je Ćorić navodeći kako u cijeloj Europi ne vidi "niti jednu ekonomiju koja bi ovu godinu mogla zaključiti gospodarskim rastom.</p><p>- Vidjet ćemo koliko će ova godina donijeti pad BDP-a. Nadam se da će biti manji pad od projiciranih 9,4 posto - zaključio je. </p>