Većina HDZ-ovih koalicijskih partnera je za stečaj Uljanika

U Banskim dvorima koalicijski partneri razgovaraju o sudbini Uljanika i komemoraciji u Jasenovcu. U Vladu ni ovoga puta nije došao Milorad Pupovac, ali je SDSS predstavlja Boris Milošević. Darinko Kosor (HSLS), Branko Hrg (HDS) Željko Lacković (NZ), Darinko Dumbović (Reformisti), Kažimir Varda (BM 365) i Ivica Mišić (NZ) slažu se da bi Uljanik trebao otići u stečaj.

- Apsolutno sam protiv da se više i jedna kuna državnog novca daje na neviđeno, da se ne zna što se događa. Do sada je 15,5 milijardi kuna je upumpano u ta dva brodogradilišta, nitko ne odgovara za novce, novaca nema, firme su u problemu - kazao je Hrg.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Tek kad vidi brojke koje je pripremljene za sastanak Hrg će reći konačan stav. Darinko Kosor (HSLS) napomenuo je kako koalicija ni zastupnici ne donose nikakvu odluku oko ovog pitanja, već će o sudbini Uljanika odlučiti Vlada.

- Došao sam na sastanak s jasnim pitanjima gdje su novci, gdje je tih 7 ili u milijardi kuna koji su izvučeni iz društva zadnjih deset godina, tko je za to odgovarao kao i što je MUP napravio po tom pitanju - rekao je Kosor prije sastanka.

Napominje da ako je do sada sada plaćeno 3 milijarde kuna da u najboljoj varijanti treba platiti joj 4 milijarde za restrukturiranje, a prema njegovom mišljenju taj se iznos penje i do 5 ili 6 milijardi kuna, Kosora zanima tko će to platiti i gdje su ti novci odnosno postoje li u proračunu. Podsjetio je kako je premijer kazao da tih novaca u proračunu nema što znači da bi se za restrukturiranje država morala zadužiti i na to platiti i kamate.

- Tko će ponovno za četiri godine biti odgovoran za novih 7 ili 8 milijardi kuna zato što će država ponovno morati davati jamstva za brodove. Nitko pa ni gospodin Debeljak ih neće raditi bez jamstava, a ako ode u stečaj ili ih ne napravi ponovno će to plaćati građana. Znači sada 7 ili 9 milijardi, za četiri godine 7 ili 8 milijardi ponovno, a prije četiri godine je lijeva koalicija platila 10 milijardi - naveo je.

Za restrukturiranje i spas brodogradilišta je zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin dok Ivan Vrdoljak (HNS) čeka da brojke odnosno što će značiti stečaj, a što restrukturiranje.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Boris Milošević (SDSS) rekao je da podržava odluku organizacija naroda žrtava Jasenovca da se ne priključe državnoj komemoraciji za žrtve ustaškog logora u Jasenovcu jer nisu ispunjenje pretpostavke za jednu kolonu.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Mislim da nisu ispunjene sve pretpostavke za jednu kolonu, jedna kolona je želja svih nas, Mislim da je to bitno i važno za mentalno zdravlje Hrvatske i društva, ali da bi se to dogodilo, moraju biti ispunjene pretpostavke - kazao je Milošević ali nije želio otrti zašto na sastanak nije došao njegov kolega Milorad Pupovac.