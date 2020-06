'Većina ima blaži oblik bolesti, ali isto tako su oni mlađi ljudi'

<p>Mislim da držimo stvari pod kontrolom, bilo je više ovakvih situacija. Dobro je što smo brzo identificirali žarišta u Hrvatskoj, rekla je ravnateljica klinike 'dr. Fran Mihaljević' <strong>Alemka Markotić</strong> za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3840652/alemka-markotic-za-rtl-danas-o-tome-je-li-koronavirus-oslabio-ili-je-jos-uvijek-jednako-opasan/">RTL</a>.</p><p>Potvrdila je tezu o blažim oblicima bolesti:<br/> <br/> - Trenutno u Hrvatskoj i u drugim zemljama vidljivo je da se radi o blažim oblicima bolesti, ali i zaraženi su mlađi ljudi. Situacija je sada bolja nego u prvom valu no, ne trebamo se za to čvrsto hvatati. Trebamo se držati tri zlatna pravila, distanca, higijena, izbjegavanje bliskog kontakta.</p><p>Dotakla se potom i jedne od spornih tema zadnjih dana, definicije bliskog kontakta:<br/> <br/> - Bliski kontakt znači ako ste sa zaraženom osobom boravili više od 15 min na distanci manjoj od 1-2 metra.<br/> <br/> Markotić je rekla kako vidi da se ljudi drže mjera, a onda prokomentirala što se sada mijenja:</p><p><br/> <br/> - Nove mjere: Moraju se poštivati pravila unutar noćnih klubova. Na svim prostorima mora se držati distanca i mjere dezinfekcije. Jedno te iste mjere koje nonstop propagiramo. Ljudi sami moraju procijeniti situaciju, biti odgovorni. Normalno je da neke mjere za ljudima remete život. Ovo je bila nadam se jedna kratkoročna mjera koja bi trebala zaustaviti ovu situaciju jer se pokazalo da su baš naši ljudi koji su bili u drugim zemljama bili nositelji virusa. Sve mjere se donose do određenog roka. Bit ćemo najsretniji kada uklonimo sve mjere.</p><p>Ono što je dobra vijest za hrvatski turizam je da nema zaraženih stranaca, a što se izbora tiče, DIP je u kontaktu s HZJZ-om i dogovorit će se ukoliko nove mjere budu potrebne. Ipak, Srbija je s deset puta više aktivno zaraženih održala izbore, kaže Markotić te očekuje da se prođe na najbolji mogući način.</p>