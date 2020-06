Đikić: Ovo je gore nego u veljači Capak: Sve je pod kontrolom

Možemo očekivati da će virus cirkulirati među nama još najmanje dvije do tri godine, upozorava Ivan Đikić i poziva da se držimo mjera. Nastavi li virus kolati, posljedice za gospodarstvo bit će goleme

<p>U tri dana Hrvatska je od 16 novooboljelih u danu dobila 95 novih slučajeva. U ožujku nam je za takav skok trebalo tjedan dana, no epidemiolog <strong>Krunoslav Capak</strong> nije zabrinut.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI</strong></p><p>- Sad bolje znamo kakav je virus i s kojim mjerama što možemo postići, pa zato možemo biti brži i učinkovitiji u suzbijanju. Istina je da je ovo naglo pogoršanje dosadašnje situacije, ali aplikacijom novih mjera očekujemo da ćemo zauzdati virus - pojasnio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dr. Krunoslav Capak.</p><p>S druge strane, naš znanstvenik svjetskoga glasa <strong>Ivan Đikić</strong> upozorava da nas čeka crni scenarij ako se svi - od ljudi u Stožeru pa do političara i građana - ne uozbilje.</p><p>- Uz stroge epidemiološke mjere koje već i vrapci na krovu znaju, od nošenja rukavica i maski do izbjegavanja socijalnog kontakta, možemo suzbiti širenje bolesti. No koliko vidim, tih se mjera nitko ne pridržava - ni Stožer, ni političari, pa ni građani. Ako se to ne promijeni, možemo očekivati da će virus cirkulirati među nama još najmanje dvije do tri godine - upozorava nas Ivan Đikić, molekularni biolog i šef Instituta za biokemiju.</p><p>Nastavi li virus kolati dvije, tri godine, posljedice za gospodarstvo bit će goleme i puno teže od tromjesečne karantene, a posljedice za psihičko zdravlje ljudi nesagledive, nastavlja ozbiljno Đikić.</p><p>Ipak, optimistično vjeruje da će se Hrvatska probuditi i početi ponovno pridržavati mjera.</p><p>- Za razliku od veljače i ožujka, imamo na raspolaganju dva lijeka koji pomažu, imamo brže i pouzdanije testove kojima možemo prije otkriti i one oboljele koji nemaju simptome te se ukupno možemo bolje zaštititi - dodao je. Hoće li biti povećanja broja oboljelih nije siguran ni dr. <strong>Branko Kolarić</strong>, epidemiolog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”.</p><h2>Odjel gerijatrije na udaru</h2><p>- Tek ćemo u nekoliko sljedećih dana vidjeti jesmo li dosegnuli plato ili smo obuzdali zarazu. No činjenica jest da je slično bilo i na početku pandemije te da smo otvaranjem granica omogućili dolazak novih slučajeva. Primjerice, sad smo imali u bolnici u Jankomiru 16 novodijagnosticiranih pacijenata na odjelu gerijatrije i za očekivati je da će se kod dijela njih razviti teži simptomi jer je riječ o starijoj populaciji - pojašnjava dr. Kolarić dodajući kako su ljudi općenito tijekom ljetnih mjeseci otporniji na respiratorne viruse pa vjeruje kako nam to ide u prilog, kao i činjenica da imamo bržu i dostupniju dijagnostiku te uhodane protokole. Zato situacija u Hrvatskoj zbog naglog porasta oboljelih nije gora nego što je to bilo u ožujku, slažu se jednoglasno svi naši sugovornici ističući kako smo u većoj prednosti nego što smo tad bili. Naš prvi epidemiolog Krunoslav Capak procjenjuje kako je riječ o uvoznom virusu koji su u Hrvatsku donijeli mlađi ljudi koji putuju, pa je situacija sličnija početku pandemije u našoj zemlji.</p><h2>'Mladi su uvezli virus'</h2><p>- Kao i tad, niži je prosjek godina novooboljelih jer se infekcija najprije širi od njih, a tek potom na njihovu obitelj, prijatelje ili kolege. Moguće je da se tako zaraze i stariji sugrađani, no mi kontinuirano pratimo situaciju i prilagođavamo mjere - ističe Capak. Po njemu, situacija u zemlji i dalje nije dramatična.</p><p>- Nadam se kako će ovo povećanje utjecati na svijest ljudi da konačno počnu nositi maske i rukavice te se ponašati odgovorno. Kod nas u županiji imamo samo jedan slučaj zaraze i sve je pod kontrolom - rekao je predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva, prim. dr. <strong>Miroslav Venus</strong>, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije. Dodaje kako je na početku pandemije, istina, govorio da maske neće pomoći zdravim ljudima, no zahvaljujući novim podacima znanstvenika, promijenio je mišljenje i smatra da bismo svi trebali nositi maske u javnim prostorima.</p><p>- Sad znamo da ljudi uopće ne moraju imati simptome da bi bili zarazni, a u javnim prostorima vi ne znate kakvog je netko zdravstvenog statusa - upozorava dr. Venus priznajući ipak kako postoji mogućnost širenja zaraze među starijom populacijom, pa je od Stožera zatražio zabranu posjeta u domovima umirovljenika u svojoj županiji kao preventivu širenja virusa u rizičnim skupinama. Također, naši sugovornici kažu kako nema mjesta panici jer jednostavno moramo naučiti živjeti uz korona virus, a način na koji se protiv njega možemo boriti su mjere zaštite koje imamo na raspolaganju.</p><h2>Ili cjepivo ili će virus sam nestati</h2><p>- Higijena, pranje ruku, maske, rukavice i izbjegavanje socijalnog kontakta. Ništa više od toga. Odgovorno ponašanje u svakom trenutku i vjerujem da u trenutku kad se svi toga budemo pridržavali i to prihvatili, virus se više neće širiti - kaže epidemiolog dr. Venus.</p><p>- Koliko će dugo virus biti u populaciji ovisi o nizu faktora, no smatram kako postoje samo dva načina da mu se stane na kraj. Treba nam efikasno cjepivo i to je jedan način, a drugi način je da se sam povuče i nestane. Što je od toga vjerojatnije, stvarno ne znam - kaže dr. Kolarić.</p>