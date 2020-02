'Većina je stabilna, nitko od partnera ne opstruira rad'

Na početku sjednice Sabora u srijedu, SDP-ov Gordan Maras osvrnuo se na jučerašnji dan i rušenje GUP-a u Gradskoj skupštini naglasivši kako se radi o jednom od najznačajnijih dana u Hrvatskoj i Zagrebu. Podsjetimo, HDZ i gradonačelnik Milan Bandić nisu uspjeli postići dogovor oko donošenja tog plana. Uskratli su jedni drugima podršku u svojim zahtjevima. HDZ je tražio da se u GUP uvrste njihovi amandmani i to je bio uvjet da glasaju za GUP. No ništa od toga. Bandićevci su zajedno s oporbom odbili svih 11 HDZ-ovih amandmana pa su se HDZ-ovci priključili oporbi i glasali protiv GUP-a.

- 11. veljače građani su uspjeli odnijeti pobjedu nad lošom politikom. U strahu od građana, gradonačelnik Bandić i HDZ su odigrali mali performans i pokušali kupiti vrijeme do trenutka kad će opet biti u mogućnosti oteti prostor Grada Zagreba. Strah koji se uvukao u kosti Bandiću i HDZ-u od gubitka unutarstranačkih i parlamentarnih izbora, pa i za gradonačelnika Zagreba, je prevelik i zato građani moraju biti svjesni da pritisak mora biti još jači - poručio je Maras naglasivši je jučerašnji dan početak promjena u Zagrebu.

- Ovu koruptivnu, trgovačku politiku možemo promijeniti. HDZ i Bandić se nisu jučer promijenili, oni su samo bili u strahu, bojali su se i trebaju se bojati. Svaka sila i svijeća ne može vječno gorjeti i ova svijeća netranspertnosti i korupcije će se vrlo brzo ugasiti. Gradonačelnik Bandić, vjerujte mi, završit će kao neki ne baš slavni likovi iz naše zagrebačke povijesti. Čini mi se da će završiti vrlo slično kao i oni koji nisu radili u interesu građana - u ropotarnici političke povijesti - istaknuo je SDP-ov zastupnik.

Nakon ovakvog raspleta situacije na gradskoj razini, postavlja se pitanje kako će se ovo odraziti na nacionalnoj razini i hoće li doći do raspada koalicije i prijevremenih izbora. Pa su sada sve oči uprte u Sabor i Bandićeve saborske zastupnike. Naime, u svoj Klub okupio ih je 10, a ako im šef Bandić naloži da na idućem glasanju uskrate podršku Plenkoviću, Vlada pada i idemo na prijevremene izbore. No, u tom Klubu je samo njih pet u njegovoj stranci, ostali su nezavisni ili pripadnici manjina pa se ne vjeruje da će oni ići protiv vladajućih prijedloga tijekom glasanja. Ako petorka u Bandićevoj stranci i glasa protiv zakonskih prijedloga Vlade, Plenković i dalje ima dovoljno ruku, ali većina mu je u toj situaciji vrlo tanka.

HDZ-ov Branko Bačić poručuje kako nema straha od raspada koalicije s Bandićem.

- Vladajuća koalicija u Saboru je stabilna, imamo čvrstu većinu. U dogovoru smo sa svim koalicijskim partnerima, jutros sam se čuo sa predsjednicima svih Klubova koji čine vladajuću koaliciju i tu vladajuću većinu čini 81 zastupnik - kaže Bačić dodajući kako se s Kažimirom Vardom, predsjednikom Bandićevog kluba, čuje svakodnevno.

- Ona izvorna većina, koja je nastala nakon raskida koalcije s Mostom, imala je 77 zastupnika bez novopridošlih zastupnika u Klub Milana Bandića iz SDP-a i HSS-a. Dakle, i bez njih smo mi imali čvrstu većinu od 77 zastupnika i nikakvog problema u funkcioniranju vladajuće većine nema - poručuje.

Prije 10-ak dana, dodao je, imali su koalicijski sastanak na kojem je dogovoreno da svi zajedno idu do parlamentarnih izbora.

- S obzirom na događanja u Skupštini i na curenje informacija kako je došlo do poremećaja u koaliciji, ja sam se jutros čuo sa svim predsjednicima Klubova i utvrdio kako se nije ništa promijenilo u odnosu na taj posljednji zaključak s posljednjeg sastanka - rekao je Bačić.

U petak je na dnevnom redu Sabora trebalo biti glasovanje, ali samo 15 minuta nakon rušenja GUP-a u Skupštini predsjednik Sabora to je povukao i odgodio za drugi put. Objašnjenje iz Sabora je da u petak neće biti dovoljno zastupnika jer idu na put.

- Imali smo plan glasovati u petak jučer ujutro sam utvrdio s predsjednik Sabora da bismo teško mogli skupiti kvorum obzirom da određeni broj zastupnika neće biti ovdje pa ćemo glasovanje imati idući tjedan, u srijedu ili petak. A sutra ćemo vjerovatno odraditi glasovanje o potvrđivanju dvoje kolega koji dolaze u Sabor - rekao je.

Naime, Milan Kujundžić vraća se u saborske klupe, a pošto je SDP-ova Romana Jerković otišla u Europski parlament, umjesto nje dolazi načelnica Omišlja, Mirela Ahmetović.

Naglasio je kako njega ničega nije strah kad je u pitanju funkcioniranje vladajuće većine i rada Sabora.

- Ničega se ne bojim. Za sada ne vidim da bilo koji partner opstruira vladajuće većine - istaknuo je.

Na pitanje je li istina da su premijer Plenković i predsjednik Skupštine Drago Prgomet tražili od Bandića da odgodi glasanje o GUP-u do prolaska HDZ-ovih unutarstranačkih izbora, Bačić je poručio kako takve informacije nema.

- Ono što znam je da smo prvog dana i ja i vodstvo HDZ-a inzistirali na tome da GUP bude odrađen sukladno zakonskoj proceduri i da bude u skladu s prostornim planom Zagreba. I treće je bilo da amandmani budu sastavni dio javne rasprave te da prvenstveno budu usmjereni realizaciji javnih projekata, da se ne bi iz amandmana iščitavalo da HDZ podilazi bilo kakvom osobnom interesu - rekao je.

I predsjednik Kluba HNS-a, Milorad Batinić, također uvjerava kako je koalicija stabilna, posebno što se tiče odnosa HNS-a i HDZ-a.

- Odnos između HDZ-a i HNS-a je stabilan. Mi smo u koaliciji. Iz dosadašnjeg iskustva mogu zaključiti da će ova koalicija funkcionirati do parlamentarnih izbora i bit će dovoljno ruku u Saboru. U godini smo parlamentarnih izbora, a mi u HNS-u smo spremni za njih kad god oni bili kaže Batinić dodajući kako ne vidi razloga zašto bi koalicija bila ugrožena i sa strane Milana Bandića.

- Neovisno o ovim trzavicama, mislim da je većina stabilna. Ne bih rekao da je kraj, i jedne i druge smatram odgovornima. Pretpostavljam da nam je u interesu boljitak građana Hrvatske i da se predsjedanje EU-om završi u roku koji je zakazan. Pratimo i unutarstranačke izbore u HDZ-u te vjerujem da ćemo i nakon njih nastaviti koaliciju s Andrejom Plenkovićem - rekao je dodavši kako je i HNS bio protiv ovakvih predloženih izmjena GUP-a.

- Mislim da je dobro da je napravljen odmak jer o GUP-u treba razgovarati. I ne vidim problem da se provedu dodatni razgovori - istaknuo je.

I oporba smatra da je većina stabilna iz vlastitih interesa

Čelnik Mosta, bivšeg HDZ-ovog koalicijskog partnera, Božo Petrov poručuje kako se rušenjem GUP-a ništa dramatično neće dogoditi na nacionalnoj razini. Naglašava kako se radi o trgovačkoj koaliciji u kojoj se samo gledaju vlastiti interesi.

- Mi smo kratko u politici, ali dovoljno da znamo da su fotelje jedino do čega je stalo svima ovima koji se danas vrte u politici. I oni sami znaju da, dogodi li se bilo kakav raspad njihove koalicije, neće više vidjeti fotelju niti na jednom mjestu u nekoj vlasti. Oni su ušli na trgovački način u koaliciju i zbog tog interesa će na kraju ostati skupa - istaknuo je dodavši kako oporba sada treba pokazati da se u politici može drugačije ponašati i raditi.

- Da se može voditi politika bez korupcije, klijentelizma i da konačno ljudi imaju priliku glasovati za drugačiju vrstu politike. Mi trebamo graditi drugačiju priču. A ja ne vidim kao rješenje za budućnost Hrvatske ni HDZ ni SDP - rekao je.

Saborska, ali i gradska zastupnica GLAS-a, Anka Mrak-Taritaš naglasila je kako je jučerašnje rušenje GUP-a samo jedna pobjeda, ali da "brak Bandića i HDZ-a traje i dalje".

- Ti žetončići su samo na skladištenju kod Bandića, oni istinski duboko pripadaju Plenkoviću, ali to ne žele javno reći. Bit će tu malo koškanja, ali većina se bazira na trgovini i ucjeni i do parlamentarnih izbora ćemo imati tu većinu. Bit će igrokaza, ali mislim da je to sve stabilno - istaknula je.