Većina radi skraćeno: Evo kako rade trgovine za Veliku Gospu

Dok će trgovački centri uglavnom biti zatvoreni, većina trgovina ipak će raditi, ali skraćeno. Sve pošte su zatvorene osim pošte u Branimirovoj ulici u Zagrebu

<p>Većina Konzumovih prodavaonica tako će zatvoriti do 13 ili 15 sati, dok će tek one najveće biti otvorene nešto dulje, do 18. Točan raspored možete vidjeti <a href="https://www.konzum.hr/novosti/radno-vrijeme-15-8-2020" target="_blank"><strong>ovdje</strong></a>.</p><p>Kauflandove trgovine radit će do 21 sati, a Šparove poslovnice radit će prema prilagođenom radnom vremenu koje se može pronaći <a href="https://www.spar.hr/lokacije" target="_blank"><strong>ovdje.</strong></a></p><p>Plodine su otvorene kao i svaki drugi dan.</p><p>Lidl će također raditi po blagdanskom radnom vremenu, što znači da će Zagrepčani kupovinu morati obaviti prije 18 ili 20 sati, ovisno o lokaciji. Potpuni popis može se također pronaći<a href="https://www.lidl.hr/informacije-za-kupce/blagdanska-radna-vremena" target="_blank"><strong> ovdje.</strong></a><br/> <br/> Po blagdanskom rasporedu radit će i šoping centri, pa će tako gotovo sve trgovine u Arena Centru biti zatvorene osim Interspara, Living Rooma, Subwaya i Lorca Bara. </p><p>Garden Mall će biti zatvoren, kao i Point u Vrbanima, a u City Centar East i West raditi će samo Interspar, i to do 14 sati.</p><p>Trgovački centri Supernove u Hrvatskoj pa tako i u Zagrebu sutra će biti zatvoreni, dok će dan kasnije raditi prema nedjeljnom radnom vremenu. <br/> <br/> Pošte su svugdje zatvorene osim u Branimirovoj. Kiosci Tiska rade uobičajeno. Rade samo dežurne ljekarne.<br/> <br/> </p>