Većinom sunčano i vruće, temperature i do 31 stupanj

Većinom sunčano te vrlo toplo, ponegdje i vruće, povremeno umjerena naoblaka, uglavnom u prvom dijelu dana na sjevernom i na dijelu srednjeg Jadranu te u gorju i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice uz mogućnost za poneku kap kiše, prognozira za utorak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni i istočni, a na Jadranu jugo, većinom ponegdje na otvorenom moru jako.

Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31 stupanj Celzijev.

ZAGREB DANAS

Prevladavat će sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 30 i 32 °C.

STANJE NA MORU

Mogući su udari SE vjetra 35-40 čvorova. Na sjevernom Jadranu je moguć neverin, uglavnom u noći, upozorava DHMZ.

Prvih 12 sati jugo 10-20, samo ponegdje do 26 čvorova, uglavnom na otvorenom moru. More 2-3, samo ponegdje 4, uglavnom na otvorenom moru. Vidljivost 10-20 km. Pretežno vedro, na krajnjem sjeveru Jadrana mala mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom potkraj dana.

Sljedećih 12 sati umjereno do pojačano, samo mjestimice jako jugo, uglavnom na otvorenom moru srednjeg Jadrana. More malo do umjereno valovito, samo ponegdje valovito. Pretežno vedro, a na sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno uz mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu, naročito na krajnjem sjeveru.

Najčitaniji članci