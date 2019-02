Vedran (29) danas nije trebao voziti, zamijenio se za smjenu

Veki dragi, počivaj u miru Božjem, ne mogu vjerovati da te više nema... Bože, daj snage obitelji. Počivaj u miru, dragi Vedrane, neka ti je laka zemlja. Počivaj u miru, anđele, iskrena sućut obitelji...

Ovo su samo neke od tužnih poruka koje su poznanici i prijatelji poslali kao sućut povodom vijesti da je Vedran Marović (29), vozač sanitetskog vozila Doma zdravlja Dubrovnik, poginuo u užasnoj prometnoj nesreći u ponedjeljak ujutro na državnoj cesti D8, od Dubrovnika prema Slanom, u mjestu Banići.

Vedran je vozio sanitetsko vozilo iz smjera Dubrovnika. Išao je po pacijenta u mjesto Janjine na Pelješcu koji je morao na dijalizu. Iz suprotnog smjera išla je cisterna splitskih registracija koju je vozio 32-godišnjak. Iz zasad neutvrđenih razloga cisterna je skrenula u suprotan trak, gdje je udarila u osobno vozilo daruvarskih registracija, a potom i u sanitetsko vozilo dubrovačkih registracija, koji su se kretali u pravcu Splita. Od ozljeda je, nažalost, na mjestu poginuo 29-godišnji vozač sanitetskog vozila.

Marović nije trebao raditi, ali ga je kolega zamolio da ga zamijeni i Marović nije dvojio jer je taj posao radio sa srcem, piše Jutarnji.

Tijekom očevida kojim je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika promet na tom dijelu ceste bio je u potpunosti zatvoren. Malo kasnije Dom zdravlja Dubrovnik na društvenim je mrežama objavio tužnu vijest.

“Dana 25. veljače, u ranim jutarnjim satima, iznenadno nas je napustio naš dragi kolega i prijatelj Vedran Marović, vozač Saniteta, izgubivši život u tragičnoj prometnoj nesreći, dok je savjesno i predano, kao i uvijek, obavljao svoj posao. Još nesvjesni konačnosti njegova odlaska, u dubokoj boli i tuzi suosjećamo s obitelji neprežaljenoga nam Vedrana”, napisali su na Facebook stranici djelatnici Doma zdravlja Dubrovnik. Vedran je, kažu, bio vrijedan, savjestan, kažu da je bio vesele naravi i neizmjerno je volio svoju obitelj.

- Strašno. Tek je našao bolji posao, kako je govorio, a onda je jadan poginuo. Do prije godinu dana je konobario. Uspio je naći posao u Domu zdravlja kao vozač saniteta za stalno. On i supruga imaju dvoje male djece. Ona radi sezonski. Kako će sada ona sama s malom djecom, Bože dragi. Vedran je bio omiljen. Stahota. Užas je to - rekla nam je jedna od kolegica pokojnog Vedrana shrvana tragićnom viješću.

- Vedrane, počivaj u miru, bio si predivan - jedna je od mnoštva tužnih oproštajnih poruka prijatelja i poznanika.