Veladrion i ORYX Grupa pomažu studentima s invaliditetom

Već četvrtu godinu uspješno se organizira i provodi humanitarna akcija 'Igraj srcem' čiji je temeljni cilj prikupljanje sredstava namijenjenih ostvarenju akademske budućnosti osoba s invaliditetom kako bi postali ravnopravni članovi društva i zajednice u kojoj žive. Stipendijskim programom u protekle tri godine dodijeljeno je ukupno 50 stipendija koje su mladim osobama s invaliditetom pomogle da se lakše suoče s poteškoćama i integriraju u zajednicu.

Poticanjem kulture humanitarnog djelovanja stvorena je platforma putem koje se uspješno povezuju gospodarstvenici stoga će se i ove godine održati golf turnir u sklopu poslovno-turističkog kompleksa Veladrion u Žrnovnici pored Senja. Pod geslom 'Sudjelovati znači pomagati' sudjelovat će više od 60 osoba iz javnog i profesionalnog života kako bi se prikupila sredstva za dodjelu jednogodišnjih stipendija u akademskoj godini 2018. – 2019. U humanitarnu akciju uključile su se i velike hrvatske tvrtke: AutoZubak, M SAN Grupa te Žito grupa dok je generalni pokrovitelj akcije, koja se i ove godine održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, ORYX Grupa.

„Veliko mi je zadovoljstvo još jednom sudjelovati u humanitarnoj akciji „Igraj srcem“ koja je doista potaknula pozitivne promjene i osnažila pomoć mladima s invaliditetom. Svako razvijeno društvo, dužno je pružiti potporu kako bi svaki mladi čovjek mogao nadvladati ograničenja i razviti sve svoje sposobnosti na svoju osobnu dobrobit, koja je ujedno i dobrobit cijeloga društva. Pokretači i organizatori, donatori i sudionici ovog humanitarnoga projekta odlučili su svoje vrijeme, sredstva i energiju uložiti u pomoć drugima. Takvi ljudi mijenjaju našu stvarnost jer ne pristaju biti pasivni promatrači, vjerujući kako su promjene moguće. Svaka promjena počinje u nama, a ako IGRAŠ SRCEM, kao što smo se ovo ljeto uvjerili u nogometnom prvenstvu, kao i svakom sportu tako i životu, uspjeh neće izostati. Upravo zato zahvaljujem organizatorima ove akcije koji ne odustaju unositi pozitivne promjene i već četvrtu godinu pomažu onima kojima je to najpotrebnije. Dar koji darujete ovim mladim ljudima nije samo materijalna pomoć, jer je u njemu utkano upravo ono svjetlo koje obasjava početak životnog putovanja prema stjecanju samostalnosti i znanja te stvaranju novih vrijednosti. Stoga posebno ističem kako se divimo i čestitamo stipendistima jer svoja tjelesna ograničenja ne doživljavaju kao loš životni „start“, a svojim zalaganjem, trudom i upornošću dolaze do ciljeva koji su i mnogima od nas nedostižni. Osobno me uvijek duboko dojmi snaga njihove volje, upornost i želja za pomicanjem granica vlastitih mogućnosti. Oni jednostavno IGRAJU SRCEM, kako kaže i naziv ove akcije“, izjavila je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Razumijevanjem specifičnih potreba ove društvene skupine osnažuje se solidarnost ali i vjera kako se ovakvim i sličnim akcijama mogu potaknuti pozitivne promjene za opće dobro te sudjelovati u izgradnji društva znanja, društva produktivnih i visokoobrazovanih pojedinaca.

„U tri do sada održana turnira prikupili smo i donirali kroz stipendije više od pola milijuna kuna, što je brojka koja sve nas uključene u ovaj projekt čini iznimno ponosnima. Biti u mogućnosti pomoći nekome kome je pomoć uistinu potrebna, a koji dobivenu pomoć opravdava odličnim akademskim rezultatima, osnažuje našu vjeru u prosperitet našega društva te nam daje dodatni poticaj da i dalje nastavimo ulagati u ovu hvalevrijednu inicijativu”, naglasio je Ivan Zubak, predsjednik Uprave ORYX Grupe.

Humanitarna akcija 'Igraj srcem' poprimila je tradicionalni karakter ali i postala mjesto susreta gospodarstvenika koji vjeruju u društvo jednakih mogućnosti podižući pritom svijest šire javnosti o problemima s kojima se svakodnevno susreću mlade osobe s invaliditetom.

„Već sam tri godine, a nadam se da ću biti i četvrtu otkako traje program stipendiranja studenata s invaliditetom „Igraj srcem“ dobitnica stipendije. Unatoč određenim „povlasticama“ koje nosi studentski život u vidu subvencionirane prehrane i financijski pristupačnije opcije stanovanja u studentskom domu, troškovi života u metropoli donose katkada veće novčane izdatke, kako za videće studente tako i za studente s oštećenjem vida. Nadam se da će mi ova stipendija omogućiti okončanje studiranja na Pravnom fakultetu kojega privodim kraju te da će mi diploma u društvu koje traži visoko specijaliziranu i obrazovanu radnu snagu omogućiti daljnji napredak i doprinos u razvoju hrvatskog društva“, izjavila je stipendistica Ena Ranogajec, studentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Svi studenti s invaliditetom s područja Republike Hrvatske mogu se prijaviti na raspisani javni natječaj za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2018. – 2019. koji će biti otvoren od 07. do 30.09.

Tema: Promo sadržaj