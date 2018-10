'Neće biti sankcija za članove HDZ-a koji su bili u Vukovaru'

U sklopu višednevne vojne vježbe „Velebit 18 – združena snaga" u nedjelju ujutro počeo je dio te vježbe na Dugom otoku, gdje je nazočan i predsjednik Vlade Andrej Plenković. Premijer je komentirao prosvjed u Vukovaru zbog nečinjenja povodom procesuiranja ratnih zločina. Istaknuo je kako u ime Vlade i svih institucija može reći da je pitanje ratnih zločina, njihovo nezastarijevanje, nužnost istraživanja i u konačnosti procesuiranja, trajna zadaća svih tijela koja su za to nadležna, prije svega policije, Državnoga odvjetništva, a onda u konačnici i sudova, te poručio da ima još ratnih zločina koji nisu ni do kraja istraženi niti procesuirani te da je to zadaća kojom se te institucije trebaju baviti.

Premijer je podsjetio da imamo četiri specijalizirana suda za ratne zločine a isto tako i državna odvjetništva.

- Brojni su procesi do sada već dovedeni do kraja, a neki još traju. Međutim, sigurno ima još ratnih zločina koji nisu ni do kraja istraženi niti procesuirani i smatram da je to zadaća kojom se te institucije trebaju baviti - izjavio je premijer Plenković na pitanje novinara kako komentira jučerašnji prosvjed u Vukovaru, čije je održavanje inicirao vukovarski gradonačelnik Ivan Penava (HDZ) zbog nezadovoljstva radom državnih institucija u procesuiranju ratnih zločina.

Na konstataciju novinara kako je percepcija u javnosti da procesuiranje ratnih zločina ide jako sporo i upitan zašto je to tako, Plenković je rekao kako misli da su ministar pravosuđa i predstavnici DORH-a više puta kazali koliko je u biti velik broj procesuiranih ratnih zločina u Hrvatskoj.

- I dobro je da kontinuirano izlaze s tim podatcima tako da realnost i percepcija u ovome, čini mi se, malo da je došlo do jedne diskrepancije, jer kao što znate procesuiranje ratnih zločina koji su počinjeni na teritoriju Hrvatske, a posebno onih koji su se zbili u Vukovaru i na Ovčari su se vodili pred hrvatskim sudovima i pred Haaškim sudom i pred specijaliziranim sudom za ratne zločine u Srbiji. Međutim, taj posao treba nastaviti - naglasio je predsjednik Vlade.

Upitan je li u subotu u Vukovaru bio i antivladin prosvjed jer su prosvjednici nosili i njegovu sliku, premijer Plenković je odgovorio: 'Pa očito da je bilo i nekih koji su nastojali upravo poslati i takve poruke. Ono što je za mene bilo bitno, bitno je da čujemo svjedočenje žrtava, da vodimo računa o sudbinama onih koji su izgubili sve početkom Domovinskoga rata i da tu poruku primimo k znanju, a osobito da ju prime ona tijela koja trebaju procesuirati te ratne zločine'.

A na pitanje hoće li biti sankcija za neke iz HDZ-a koji su bili na prosvjedu u Vukovaru, predsjednik Vlade i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković je rekao: "Ne vidim, zašto".

Novinari su ga pitali i hoće li možda zbog ovog prosvjeda biti promjena u odnosima sa Srbijom, a premijer je odgovorio kako je "ta tema procesuiranja ratnih zločina kontinuirani dio našega dijaloga i dio između ostaloga i politike koju Srbija treba ispuniti u okviru Poglavlja 23 kroz pregovore" s EU.

Upitan o tome da se i sljedeće godine, odnosno za godinu dana, najavljuje prosvjed, te misli li hoće li doći do nekakvog pomaka u vezi s pitanjem tih istraga da se prosvjed ne bi ponavljao, Plenković je rekao da ne zna što će biti za godinu dana, ali zna da je u mandatu njegove vlade osnovana radna skupina za istraživanje ratnih zločina.

. Ono što sigurno znam da je u vrijeme naše Vlade, dakle Ravnateljstvo policije ustrojilo posebnu radnu skupinu, započeti su i ja bih rekao na određeni način pripremljeni kvalitetno procesi nakon istraga koje su trajale dugo. Sada se one materijaliziraju i na tom tragu će se nastaviti i dalje - poručio je premijer.

Vježba raketnog i topničkog gađanja

Inače, uz Plenkovića su vojnu vježbu s postaje obalnog motrenja Vela straža na tom otoku promatraju i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general zbora Mirko Šundov, zapovjednik Hrvatske ratne mornarice (HRM) komodor Ivo Raffanelli i ministar obrane Damir Krstičević te novinari.

Plenkoviću je ministar Krstičević pomogao sa stavljanjem kacige na glavu.

Foto: MORH

Zapovjednik združenih snaga Jug u toj vježbi komodor Raffanelli izvijestio je premijer Plenkovića da je sve spremno za današnji dio vježbe na moru te da je moral sudionika vježbe na vrlo visokoj razini.

"Tijekom današnje vježbe, koju ćemo promatrati s Dugog otoka, obavit će se raketno i topničko gađanje te gađanje ciljeva u zraku", najavio je komodor Raffanelli.

Predsjednik Vlade izrazio je zahvalu svim zapovjednicima, prije svega ministru obrane, načelniku Glavnog stožera, zapovjedniku HRM-a i svim sudionicima na svemu što su napravili tijekom dosadašnjih aktivnosti te najveće operacije "Velebit" nakon Domovinskog rata - združena integrirana operacija - koja pokazuje visoke sposobnosti Hrvatske vojske.

Istaknuo je kako činjenica da je uključeno više od pet i pol tisuća vojnika pokazuje i odličnu pripremu i jako dobru organiziranost.

"Veselim se da i osobno vidim dio te operacije, ovdje na Dugom otoku, i uvjeren sam da će i ono što predstoji danas popodne i sutra, završnica na Slunju, pokazati da Hrvatska, i sukladno svojoj strategiji nacionalne sigurnosti, ima sposobnosti štititi svoj teritorij na najučinkovitiji način, pridonositi međunarodnom miru i naravno ono što Hrvatska vojska često jest - biti potpora brojnim civilnim operacijama i potrebama tijekom godine", rekao je premijer čestitavši još jednom sudionicima operacije na organizaciji te vježbe.

Na početku vježbe uspješno je lansirana raketa RBS 15 i pogođen cilj na 30 km u akvatoriju Dugog otoka.

Sveobuhvatna, združena, intergranska vježba svih postrojbi Hrvatske vojske Velebit 18 – združena snaga, koja se u neprekidnom trajanju od 72 sata provodi na više lokacija u Hrvatskoj, počela je u subotu u vojarni „Josip Jović“ u Udbini.

Početku vježbe nazočila je predsjednica Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga RH Kolinda Grabar – Kitarović, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević sa suradnicima, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general zbora Mirko Šundov te drugi predstavnici MORH-a i OSRH. Vježbu na Udbini pratio je i zamjenik zapovjednika Nacionalne garde Minnesote general Neil Loidolt.

Vježba Velebit 18 - združena snaga glavni je obučni događaj Hrvatske vojske u 2018. u kojem sudjeluje oko 5500 pripadnika Hrvatske vojske i dio pričuvnog sastava, a bit će korištena borbena i neborbena tehnika te naoružanje i oprema iz svih postrojbi OSRH.