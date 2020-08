Veleposlanik o kilometarskim gužvama u Austriji: Poslat ćemo im notu, ako bude potrebno

Gladni, žedni, umorni i frustrirani vozači s obiteljima satima od jučer čekaju na ulazak ili prolazak Austrijom. Hrvatski veleposlanik u Austriji kaže da rade na rješavanju problema diplomatskim putem...

<p><a href="https://www.24sata.hr/news/drama-hrvata-na-austrijskoj-granici-cekamo-vec-10-sati-s-djecom-nestaje-nam-hrane-712312" target="_blank"><strong>Kilometarske kolone na ulazu u tunel Karavanke</strong></a>, nedaleko od slovensko-austrijske granice u subotu prije ponoći. Mnogi su ostali zarobljeni u koloni, nepripremljeni, bez dovoljno hrane i vode, a samo su prolazili kroz Austriju.</p><h2>Odluka preko noći</h2><p>Posljedica je to nove odluke Austrijanaca, donesene praktički preko noći, da kontroliraju svaki automobil koji ulazi u zemlju, uključujući i ljude koji su u tranzitu, kao što su povratnici s odmora iz Hrvatske, koji se moraju obvezati da će nastaviti prema zemljama u koje se vraćaju bez zaustavljanja i to tako da će ispuniti prijavu. Rezultat svega je - totalni kolaps.</p><p>Ljudi koji su se vraćali uhvaćeni su nepripremljeni pa je na prijelazu Karavanke nastao kaos.</p><p><strong>Pogledajte video: Ljudi satima u koloni, ponestajalo im je hrane</strong></p><h2>Veleposlanik: Saznali smo za to preko 24sata</h2><p>Provjerili smo s našim veleposlanikom u Austriji <strong>Danielom Glunčićem</strong> što Hrvatska može i poduzima po tom pitanju jer su među ogorčenim putnicima i Hrvati koji se očajni javljaju u redakciju 24sata.</p><p>- Upravo smo preko vašeg medija doznali za ove probleme te pomno pratimo situaciju. Ja sam trenutno u Hrvatskoj, no moj opunomoćenik radi na tome. Inače, jutros smo doznali da je problem nastao zbog naputka austrijskog Ministarstva zdravstva koje traži da svi koji samo prolaze Austrijom popunjavaju neke formulare. To je stvorilo kilometarske kolone - kaže nam veleposlanik.</p><h2>Riješit ćemo problem</h2><p>Neki su čekali i preko 13 sati. Koji su naredni koraci veleposlanstva pojašnjava Glunčić:</p><p>"Najblaža mjera je da telefonski nazovemo dežurne u Austriji i upozorimo na probleme u kojima su se ondje naši državljani. Ako ne odreagiraju, ide takozvana službena nota austrijskom Ministarstvu zdravstva i unutarnjih poslova. Tek u ponedjeljka naš diplomat može na sastanak u Ministarstvo vanjskih poslova da se pronađe rješenje, no to su koraci koji se poduzimaju samo ako u međuvremenu ne riješimo problem."</p><p>Ogluši li se Austrija na sva upozorenja našeg veleposlanstva, Glunčić kaže da se onda sve diže na jednu višu razinu.</p><p>- Vjerujem da do toga neće doći i da će se diplomatskim putem naći rješenje da se granica brže pređe i da ljudi prije stignu na svoja odredišta – zaključio je veleposlanik. </p><h2>Katastrofa, djeca plaču, ljudima ponestaje hrane</h2><p>Krenuli smo iz Zagreba u podne, oko 14 sati već smo bili na ulazu u tunel Karavanke, nedaleko od slovensko-austrijske granice, od tad do sad smo uspjeli proći samo tunel jer su u sat vremena kroz tunel puštali možda 20-ak automobila.</p><h2>'Djeca su mi zaspala gladna'</h2><p>To nam je ispričao <strong>Marko R</strong>., koji je zajedno sa suprugom i troje male djece zapeo u koloni u subotu.</p><p>- Stojimo ovdje 10 sati s troje male djece. Polako nam ponestaje hrane, a djeca su mi gladna zaspala. Nikoga nije briga, nitko nam se dosad nije ni obratio - rekla je Markova ogorčena supruga u videu koji nam je poslala u subotu nešto prije ponoći.</p><p>- Putujemo već godinama ovom relacijom i ovako nešto nikad nismo doživjeli. Upitali smo i slovenske policajce o čemu se tu radi i zašto nas ne puštaju, a oni su nam rekli da Austrijanci jednostavno provode svoj inat zbog cijele situacije oko korone. Tko će ga znati više, ogorčeni smo. Ovo više nije normalno, samo želimo doći kući - rekao nam je čitatelj.</p>