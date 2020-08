Drama Hrvata na austrijskoj granici: 'Čekamo preko 10 sati s djecom, ponestaje nam hrane'

Čitatelji koji su 'zapeli' na slovensko-austrijskom graničnom prijelazu kažu da je situacija i više nego eskalirala. Ljudi su nervozni, djeca plaču i vrište, a u deset sati nisu se pomaknuli ni kilometar. Neki spavaju na cesti

<p>Krenuli smo iz Zagreba u podne, oko 14 sati već smo bili na ulazu u tunel Karavanke, nedaleko od slovensko-austrijske granice, od tad do sad smo uspjeli proći samo tunel jer su u sat vremena kroz tunel puštali možda 20-ak automobila, priča nam <strong>Marko R</strong>., koji zajedno sa suprugom i troje male djece trenutno proživljava pravu agoniju. </p><p>- Stojimo ovdje 10 sati s troje male djece. Polako nam ponestaje hrane, a djeca su mi gladna zaspala. Nikoga nije briga, nitko nam se dosad nije ni obratio - rekla je Markova ogorčena supruga u videu koji nam je poslala. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kaos na slovensko-austrijskoj granici</strong></p><p>Očajni čitatelji koji su zaglavili na graničnom prijelazu Jesenice-Karavanke kažu da je situacija u ovim trenucima eskalirala. Ljudi obavljaju nuždu pored autoputa, ostaju bez hrane i vode, a sve više odzvanja i plač djece. </p><p>- Najveći nam je problem što u Austriji ne smijemo nigdje stati, sad smo već više od 12 sati na putu, a tko zna kad ćemo prijeći granicu... Još kad ju pređemo, do doma nas čeka barem sedam sati vožnje. Pa to je nemoguće izdržati da negdje ne stanemo i malo odspavamo - požalio nam se Marko. </p><p>Iako kaže da im je u početku bilo zanimljivo jer su ljudi puštali glazbu i zezali se, no kako je vrijeme odmicalo svi su shvatili da je 'vrag odnio šalu'. U jednom trenutku vozači su počeli i kolektivno trubiti, ali ni to nije dalo rezultate. </p><p>- Putujemo već godinama ovom relacijom i ovako nešto nikad nismo doživjeli. Upitali smo i slovenske policajce o čemu se tu radi i zašto nas ne puštaju, a oni su nam rekli da Austrijanci jednostavno provode svoj inat zbog cijele situacije oko korone. Tko će ga znati više, ogorčeni smo. Ovo više nije normalno, samo želimo doći kući - kaže Marko. </p><p>Na stranicama HAK-a, kod stanja na cestama, piše: Tranzit kroz Italiju i Austriju trenutno nije ograničen te za njega nije potreban negativan test na korona virus.</p>