Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević obići će Drive in punkt za testiranje na Zagrebačkom velesajmu i novi punkt za cijepljenje u Paviljonima 9 i 8a na južnom ulazu.

Nakon obilaska punktova, gradonačelnik je održao konferenciju za medije.

- Radimo sve što možemo da se unaprijedi poveća udio cijepljenog stanovništva u Zagrebu kako bi se obuzdao novi val epidemije. Ono što se jasno može vidjeti je da tri četvrtine hospitaliziranih i umrlih nije bilo cijepljeno. U posljednjih mjesec dana svi umrli koji su bili ispod 50 godina nisu bili cijepljeni - rekao je Tomašević.

- U tom smislu, to govori samo za sebe. Brojke hospitaliziranih sve više rastu u cijeloj Hrvatskoj i pozivam sve da se cijepe, da zaštite sebe i sugrađane koji trebaju zdravstvenu skrb. Ja sam se cijepio s dvije doze, zadnji put krajem svibnja. Moći ću se krajem studenog cijepiti trećom dozom, to ću i učiniti - rekao je.

Objasnio je kako su preselili punkt u druge paviljone zbog sve hladnijeg vremena.

- Na ovoj lokaciji će se početi danas cijepiti. Cijepit će se svaki dan i prvom i drugom i trećom dozom. U subotu i nedjelju se također možete ovdje cijepiti. Punkt za masovno cijepljenje funkcionira u smjenama - poručio je. Dodao je kako se građani mogu cijepiti i na Kajzerici u Zavodu za javno zdravstvo te na 11 drugih lokacija, odnosno u ljekarnama.

- Grad je u suradnji s domovima zdravlja i klinikama koji je osnivač osigurao pet punktova za brzo antigensko i PCR testiranje. Danas smo vidjeli i novo 'drive-in' testiranje, to je drugo takvo u Zagrebu. I dalje će funkcionirati ono koje se nalazi ispred NZJZ Andrija Štampar - rekao je.

Podsjetio je kako Grad osigurava i karantenu za studente i turiste.

- Nastavni zavod za Hitnu medicinu zbrinjava sve hitne covid pacijente u bolničke sustave u Zagrebu. Do sada je to funkcioniralo teritorijalno, no sada će Zavod koordinirati obzirom na kapacitete gdje će ići pacijenti, i u gradske i u državne bolnice - rekao je Tomašević.

'Kvaliteta zraka je problem koji se javlja godinama'

Na pitanje kakva je kvaliteta zraka u Zagrebu, Tomašević je rekao kako se vijesti o povećanim česticama pojavljuju u ovo vrijeme već godinama, posebice kada se još pojavi i magla.

- Kad imamo sezonu grijanja, to je jedan isto tako od uzročnika zagađenja zraka - rekao je i dodao kako je s druge strane jedan od uzročnika i promet te da će se tim pitanjem baviti kao zeleno-lijeva stranka na vlasti.

- To je problem koji se javlja već godinama - dodao je.

'Ako bude više zainteresiranih, povećat ćemo kapacitete za cijepljenje'

Objasnio je kako vikenda nije bilo cijepljenja jer se radilo o preseljenju paviljona. No, da će se od sad cijepiti svakim danom i vikendom u smjenama.

- Ako bude većeg broja zainteresiranih, povećat ćemo kapacitete - rekao je.

Na pitanje o tome kako će izgledati Advent, Tomašević kaže kako je najavio i prvi put kada je govorio o natječaju za kućice da ih je manje zbog epidemiološke situacije, ali i zbog toga što će se aktivirati dio ugostitelja da može na svojim terasama davati određenu ponudu.

- Na taj način ćemo koristiti postojeće kapacitete i ne stvarati veću gužvu. Ja sam to već tada najavio, ali to je od početka u planu. Zato se i taj pravilnik našao na javnom savjetovanju - rekao je.

O drobilici i glomaznom otpadu

Vezano uz otpad i drobilicu, Tomašević je rekao kako Grad ne plaća ništa dok ona ne radi.

- Ona se plaća tek kad počne raditi. Grad još čeka dozvole, trebaju svi uvjeti biti zadovoljeni. Što se tiče Sesvetskog Kraljevca, tamo je bio prosvjed kraj praznog skladišta. To je bila privremena mjera i ono je ispražnjeno, glomazni otpad se više tamo ne odvozi. Mi i dalje analiziramo koje su prijelazne mjere i uskoro ćemo obavijestiti javnost o tome - objasnio je.

Što se tiče murala koji su greškom uklonjeni u petak, rekao je da nema potrebe i dalje komentirati tu temu.

- Za takve stvari je potrebna šira javna rasprava, no smatram da to nije trenutno prioritet obzirom na epidemiju i financijsko stanje u Zagrebu - poručio je kratko.