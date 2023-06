Veleučilišta u problemu zbog državne mature, javlja im se sve manje novih studenata

Zagrebački Fakultet elektrotehnike i računarstva, prema broju prvih izbora, 1249 na kvotu od 650 upisnih mjesta, najtraženiji je hrvatski fakultet među budućim studentima. S obzirom na različit broj upisnih mjesta, kao i na to da kandidati mogu prijaviti deset studijskih programa, upravo broj prvih izbora daje najrealističniju sliku interesa. Među najtraženijima su i Ekonomski, Medicinski, Arhitektonski te Kineziološki fakultet, svi u Zagrebu. Uz trendovske studije iz IT područja, informatike i računarstva, traženi su medicinski i fizioterapijski smjerovi, kao i psihologija te sociologija, koje su tražene gdje god su ponuđene. Zanimljivo je i da studente privlače studiji u većim gradovima te u onima s dobrim studentskim kampovima i s mnogo aktivnosti. Dobro prolaze i studiji vezani za suvremene teme, od okoliša do biokemije.