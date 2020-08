'Velik broj zaraženih ljeti i nije loša stvar, oni koji prebole virus vjerojatno ga više neće dobiti'

Znanstvenik dr. Gordan Laus rekao je da jučerašnjih 255 novozaraženih u Hrvatskoj nije loše jer sada imamo nekoliko novih spoznaja koje smo stekli u posljednjih nekoliko tjedana

<p>"Ljudi koji prebole i blagi oblik Covida steknu određeni imunitet i vjerojatno se neće moći ponovno zaraziti", rekao je <strong>dr. Gordan Lauc</strong>, ugledni znanstvenik i član Znanstvenog savjeta Vlade RH, gostujući u HTV-ovoj emisiji 'Dobro jutro Hrvatska'.</p><p>Naglasio je kako je težina zaraze koronavirusom bar 5 do 10 puta lakša ljeti nego zimi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Turizam u Hrvatskoj tijekom korone </strong></p><p>Dodao je i da se virus brzo širi i kako će biti teško bez drastičnih mjera spriječiti da veliki dio populacije dođe u kontakt s virusom prije nego se razvije cjepivo.</p><p>Dr. Lauc je istaknuo da Covid ne treba smatrati benignim i da on nije nešto što možemo ignorirati.</p><h2>'Dobili smo pauzu zbog toplog vremena'</h2><p>Osvrnuo se i na stanje u Australiji, rekavši da Melbourne nije morao uvesti karantenu jer imaju relativno mali broj slučajeva, ali kako je rekao, kod njih je smrtnost dosta velika, oko 2 posto, te su oni zbog toga odlučili igrati preventivno.</p><p>" To se u Europi neće dogoditi jer smo previše mali i povezani da bi mogli razmišljati o tome da zatvaramo državu zbog malog broja slučajeva", kazao je.</p><p> No, dodao je, moramo biti svjesni da smo dobili pauzu zbog toplog vremena. U ovom trenutku možemo biti opušteniji, ali za nekoliko tjedana, najkasnije krajem rujna moramo broj slučajeva svesti na najmanji broj kako bi kad dođe hladnije vrijeme bilo što manje ljudi koji će širiti virus, rekao je Lauc.</p><h2>'Rusko cjepivo je politička odluka'</h2><p> Što se tiče djece i koronavirusa, rekao je da su tu rezultati dosta kontradiktorni.</p><p> "Neka istraživanje pokazala su da su djeca jako malo širila bolest dalje, nisu bili opasni, dok su neka istraživanja pokazala da jesu. Zaključak je da ne znamo dovoljno. Vjerujem da će djeca krenuti u školu, jer je to važno za njih, a hoćemo li morati prekidati školu to još nitko ne zna", rekao je.</p><p> Komentirao je i rusko cjepivo rekavši da je to politička odluka.</p><p> " Oni su odlučili registrirati cjepivo prije treće faze istraživanja što je neozbiljan korak i nema opravdanje u medicini i znanosti", ocijenio je dr. Lauc.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: GORDAN LAUC objašnjava pet NEISTINA o Korona virusu koje se šire</strong></p>