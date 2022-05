Velika akcija čišćenja podmorja na Brijunima: Sudjelovalo više od 40 ronilaca, došao i Trut

Ronioci Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite sudjelovali su ovog vikenda u velikoj ekološkoj akciji čišćenja podmorja fažanske luke, uvale Mali Brijun i Luke na Velikom Brijunu, a akcija je završena u ponedjeljak čišćenjem akvatorija oko otoka Vange i Galije.

Ukupno je u čišćenju podmorja sudjelovalo više od 40 ronilaca, a uz pripadnike specijalističke ronilačke skupine DIP CZ-a, tu su bili i članovi Ronilačkog kluba HRVI Nemo-Adriatic i pripadnici Počasno-zaštitne bojne.

Ekološkoj akciji čišćenja priključio se i ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite Damir Trut, istaknuvši kako je ovo jedna u nizu akcija kojom Ravnateljstvo civilne zaštite želi ukazati na globalni problem onečišćenja podmorja, podići svijest o važnosti očuvanja okoliša i prirode, ali i ukazati na važnosti sigurnosti u ronjenu.





"U tom smislu, tijekom ove aktivnosti, ronioci DIP CZ-a odradili su i vježbu "Od mobilizacije do intervencije“ gdje su uvježbavali koordiniranost djelovanja i postupanja nakon dojave o incidentu - od mobilizacije pripadnika, kompletiranja ronilačke opreme do samog uigravanja timova za spašavanje na vodi i ronilačke skupine te same organizacije ronjenja na intervenciji", rekao je ravnatelj Trut.

Zahvalio je roniocima volonterima koji su se priključili čišćenju podmorja.

Ova aktivnost samo je još jedna potvrda i rezultat dugogodišnje suradnje s roniocima kroz razne aktivnosti, od onih edukativnog karaktera, sudjelovanja na zajedničkim vježbama, u ekološkim akcijama, ali i u stvarnim situacijama – za vrijeme velikih poplava, kod nedavnih potresa pa i prilikom pružanja pomoći raseljenim osobama iz Ukrajine, rekao je.

Organizatori velikog čišćenja brijunskog podmorja Eko patrola 2022. bili su Agencija Plava promocija, JU Nacionalni park Brijuni, Državne nekretnine d.o.o. dok je akcija je održana pod pokroviteljstvom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te uz potporu Ravnateljstva civilne zaštite te GS OS RH i Počasno-zaštitne bojne.

