Velika akcija: Sedam Hrvata je 'palo', švercali drogu i oružje. Među njima je i Kerumov nećak

USKOK je izvijestio kako je nakon provedene istrage u kojoj su dokazi pribavljeni i putem međunarodne suradnje s Francuskom i Eurojustom, podigao optužnicu protiv sedmorice Hrvata (1981., 1993., 1992., 1991., 1993., 1985., 1990.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari u sastavu zločinačkog udruženja.

Kako javlja Jutarnji list, šestooptuženi u slučaju je nećak bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma, Josip, kojeg se tereti za krijumčarenje oružja.

Švercali kokain iz Južne Amerike

Optužnicom se I. okr. tereti da je, u razdoblju od kolovoza 2020. do 13. travnja 2022. u Hrvatskoj, Nizozemskoj, Ekvadoru i Dominikanskoj Republici, u cilju stjecanja nepripadne materijalne koristi kontinuiranom nabavom, prijevozom i preprodajom kokaina radi njegovog plasiranja na ilegalnom narkotržištu, povezao u zajedničko djelovanje II., III. i IV. okr. te druge zasad nepoznate osobe, sve radi uspostave cjelokupne krijumčarske rute trgovine drogom.

Nakon što bi I. okr najprije s nepoznatim osobama iz Južne Amerike dogovorio nabavu kokaina, s II. okr. je pronalazio i podobna trgovačka društva u Hrvatskoj putem kojih bi se mogla uvesti pogodna roba za krijumčarenje. Osim toga je II. okr. imao ulogu pronalaska osoba koje takvim društvima upravljaju ili su s njima povezani, pa je tako angažirao i III. okr. kao zaposlenika jednog društva koje se bavi trgovinom voća i povrća te IV. okr. kao odgovornu osobu drugog društva koje se bavi trgovinom kožama. Sukladno uputama, III. i IV. okr. su pripremili potrebnu dokumentaciju te su dogovorili sklapanje poslova s trgovačkim društvima iz Južne Amerike na koja su bili upućeni, a koji poslovi su služili kao paravan za krijumčarenje kokaina. Potom su osiguravali i kopneni transport droge radi nastavnog stavljanja u opticaj i prodaje po cijeni od najmanje 30.000,00 eura za jedan kilogram. Novac ostvaren kupoprodajom kokaina okrivljenici su međusobno podijelili.

Također su I. i V. okr., od 21. svibnja 2020. do 18. kolovoza 2022. u Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji, u cilju stjecanja nepripadne materijalne koristi kontinuiranom nabavom, prijevozom i daljnjom prodajom većih količina oružja i streljiva, povezali u zajedničko djelovanje VI. i VII. okr. te druge zasad nepoznate osobe. Oni su ispunjavali dane im zadaće vezane za pribavljanje, prijevoz i prijenos oružja i streljiva preko državne granice te njihovu daljnju preprodaju. Tako je I. okr. bio zadužen za pronalazak kupaca oružja i streljiva, pregovore oko cijena te koordinaciju dostave, V. okr. za financiranje nabave oružja i streljiva, njihovo preuzimanje te pronalazak vozača za njihov prijevoz, VI. okr. za preuzimanje, prijevoz i predaju oružja i streljiva te novca plaćenog na ime njihove cijene, a VII. okr. za pribavljanje potrebnog oružja i streljiva te osiguranje njihova preuzimanja. Na taj način su u najmanje jednom navratu iz Hrvatske kroz Sloveniju do Italije prokrijumčarili 31 komad oružja, pa tako i 20 automatskih pušaka za iznos od 50.000,00 eura. U još najmanje dva navrata je I. okr. posredstvom V. okr. od VII. okr. zatražio ponudu i cijene dostupnog oružja uključujući automatske puške, jurišne puške, puškomitraljeze, snajpere i protuoklopne rakete.

Zaplijenit će im 1.320.000 eura

Osim toga je V. okr., od 22. lipnja 2020. do 18. kolovoza 2022. u Hrvatskoj, Španjolskoj i Francuskoj, u cilju stjecanja nepripadne materijalne koristi kontinuiranom nabavom, prijevozom i preprodajom kanabisa na ilegalnom narkotržištu, povezao u zajedničko djelovanje VI. okr. i više drugih nepoznatih osoba radi uspostave cjelokupne rute krijumčarenja marihuane iz Španjolske do Švedske i drugih europskih zemalja. U najmanje jednom navratu V. okr. je s još dvije zasad nepoznate osobe nabavio 171 kilogram kanabisa koji se, spreman za ukrcaj, nalazio u Španjolskoj. Tamo je poslao VI. okr. koji je drogu preuzeo i ukrcao u teretno vozilo, no po prelasku granice Španjolske i Francuske policijski službenici su ga zaustavili, pronašli drogu i uhitili. Pritom je V. okr. samostalno i neovisno o djelovanju kriminalne grupacije, od točno neutvrđenog dana do 18. kolovoza 2022. u Zagrebu, u cilju stjecanja nepripadne materijalne dobiti, radi daljnje preprodaje kod sebe držao ukupno 2,6 kilograma kanabisa i smole kanabisa koji sadrže zabranjeni HHC.

USKOK je u optužnici predložio da se od I., II., III. i IV. okr. oduzme imovinska korist ostvarena kaznenim djelom u iznosu od 1.320.000,00 eura, te da se od I., V., VI. i VII. okr. oduzme imovinska korist od 50.000,00 eura. Županijskom sudu u Zagrebu predloženo je i produljenje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.

