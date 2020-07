Velika Britanija će potrošiti 700 milijuna funti na svoje granice poslije Brexita

<p>Velika Britanija planira do kraja ove godine potrošiti 705 milijuna funti za stvaranje granične kontrole nakon brexita, rekla je vlada u nedjelju.</p><p>Vlada će uložiti u novu infrastrukturu, carinsku tehnologiju i poslove "kako bi se pobrinula da granice budu spremne za punu neovisnost", rekao je britanski ministar za Brexit <strong>Michael Gove</strong>, prenosi Telegraph.</p><p>Gove je rekao da će novac "osigurati da granice Velike Britanije budu spremne kad zemlja preuzme kontrolu 1. siječnja 2021. godine", dodavši da je brexit bio "nešto poput preseljenja".</p><p>Britanija je formalno napustila uniju 31. siječnja, nakon što je na referendumu 2016. godine za to glasala tanka većina.</p><p>Malo se toga promijenilo tijekom planiranih prijelaznih 11 mjeseci za koje su Gove i Johnson rekli da se neće produžavati unatoč manjku napretka u pregovorima koje je zasjenila kriza koronavirusa.</p><p>Gove je u nedjelju inzistirao da se vlada nije bojala napustiti Europsku uniju bez sporazuma o budućoj trgovini.</p><p>- U intenzivnim smo pregovorima, naravno, kako bismo postigli najbolje moguće trgovinske uvjete sa svojim susjedima u EU, no nećemo se povući kad su u pitanju najvažniji principi za koje je zemlja glasovala kad smo odlučili napustiti uniju - napisao je.</p><p>- Koja god bila priroda naše trgovinske veze s EU, nalazit ćemo se izvan jedinstvenog tržišta i carinske unije - a to znači da će biti nužne pripreme za nove izvozne sporazume i nove granične procese, što god da pregovori donesu - rekao je Gove.</p>