ODOBRIO KABINET

Velika eskalacija sukoba: Izrael ide u potpunu okupaciju Gaze

ODOBRIO KABINET
Podsjetimo, izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak da Izrael namjerava preuzeti vojnu kontrolu nad cijelim Pojasom Gaze

Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je plan za zauzimanje grada Gaze, u sklopu šire strategije poraza Hamasa, dok je odbijen alternativni prijedlog koji je, prema navodima medija, iznio načelnik Glavnog stožera izraelske vojske, general-pukovnik Eyal Zamir, piše The Guardian.

Podsjetimo, izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak da Izrael namjerava preuzeti vojnu kontrolu nad cijelim Pojasom Gaze, unatoč sve intenzivnijim kritikama u zemlji i inozemstvu zbog razornog rata u toj palestinskoj enklavi koji će uskoro napuniti dvije godine.

Netanyahu: Namjeravamo preuzeti vojnu kontrolu nad čitavom Gazom

"To nam je namjera", odgovorio je Netanyahu u intervjuu za Fox News upitan hoće li Izrael preuzeti cijelo područje te obalne enklave. "Ne želimo je zadržati. Želimo imati sigurnosni perimetar. Ne želimo njome upravljati. Ne želimo tamo biti kao upravno tijelo."

Rekao je da Izrael želi predati teritorij arapskim snagama koje bi njime upravljale. Nije naveo detalje ni koje bi arapske zemlje mogle biti uključene.

