GARY KOREN

Izraelski veleposlanik Koren: Zašto Hamas ne zaustavi rat i očuva živote Palestinaca?

Piše Filip Sulimanec,
Izrael obilježava prvu godišnjicu krvavog napada Hamasa, majka jednog od taoca stigla u Zagreb | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Svi u Hrvatskoj, Europi i na Zapadu moraju shvatiti tko je najveći dobitnik, tko plaća Hamas, tko podržava Hamas, tko trenira Hamas. Tko? Iran - rekao je Koren.

Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren u intervju za Novu tv, prokomentirao je plan vojnog zauzimanja cjelokupne Gaze koji je uzburkao međunarodnu zajednicu.

 - Ovo je rat. Kad postavljate pitanja, morate se zapitati tko ima koristi od toga i koja je svrha? Zašto Hamas ne zaustavlja rat zbog dobrobiti i očuvanja života Palestinaca, koji su postali kolateralna žrtva - pitao je Koren.

Naglasio je da se radi o iranskom Proxyju koji služi za očuvanje i širenje utjecaja islamske republike na Bliskom istoku.

 - Svi u Hrvatskoj, Europi i na Zapadu moraju shvatiti tko je najveći dobitnik, tko plaća Hamas, tko podržava Hamas, tko trenira Hamas. Tko? Iran - rekao je Koren. 

