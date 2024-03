Velika inspekcija cijena najma stanova: 'Pa isplativije bi nam bilo plaćati ratu kredita...'

Podstanari smo već dvije godine, živimo u ovom stanu. Prije toga godinu smo dana bili u najmu u drugom stanu, na potpuno suprotnoj strani grada, no taj nam je bio em skup em manji od ovoga, koji ima 56 kvadrata, mali balkon i namješten je. Za njega sad izdvajamo 240 eura, s tim da to nije bila početna cijena. Vlasnik nam je u međuvremenu podignuo cijenu najma, a, kako nam se čini, i opet će. Dakako, režije plaćamo sami, dodatno na tu cijenu, a ovisno o trošku gradskoga grijanja, cifra koju izdvajamo za režije kreće se između 100 i 150 eura. Ponekad dođemo i do 200 eura, počinju svoju priču Osječanka Ivana Rado i njen zaručnik Bruno Saborčić. Zajedno žive u podstanarskom stanu u dijelu grada koji je udaljeniji od centra. Ipak, priznaju da su vrlo zadovoljni.