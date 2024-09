Velika izmjena za iznajmljivače, ali Vlada im ipak popustila. Evo koliko će sada plaćati poreza...

Ministar financija Marko Primorac i Vlada su ipak odustali od izjednačavanja kratkoročnog i dugoročnog najma istom poreznom stopom. Primorac je najavio da je cilj države da što više stanova prijeđe iz kratkoročnog u dugoročni najam.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 01:30 Ministar Primorac održao prezentaciju o novom krugu porezne reforme | Video: 24sata/pixsell

Prvotna ideja je bila da se izjednači plaćanje po prihodu, ali se ipak zadržao paušal po krevetu kao i dosad, ali rastu njegovi iznosi za najrazvijenije turističke gradove i općine.

Konkretno, umjesto da svi iznajmljivači plaćaju 12 posto poreza na 70 posto prihoda, to ipak ostaje samo za dugoročni najam. Primjerice, na prihod od 1000 eura od najma, to bi značilo da se na 300 eura ne plaća nikakv porez, a na 700 eura bi se platilo 84 eura.

Prema upravo prezentiranim poreznim izmjenama, iznajmljivači će i dalje plaćati paušale. Ali će se oni računati prema Indeksu turističke razvijenosti(ITR). Taj indeks uzima brojne parametre za odreženu skupinu i oni koji su u prvoj znači da su najrazvijeniji, a oni koji su najmanje razvijeni će plaćati niže paušale po krevetu.

U Hrvatskoj postoji četiri ITR skupine i radi ih Institut za turizam. A svatko može provjeriti u kojoj je skupini njegovo mjesto ovdje.

Dosad je paušal po krevetu za iznajljivače iznosio od 19,9 do 199 eura, a svaki od 556 općine i grada ga je sam određivao. Skoro 80 posto gradova i općina je paušal zadržalo na ispod 40 eura po krevetu.

Sada se raspon mijenja na 20 do 350 eura. Ali primjerice, Novi Vinodolski, Rovinj ili neki drugi grad u prvoj kategoriji neće moći odrediti najniži paušal kako je dosad mogao.

Ako se mjesto nalazi u 1. skupini indeksa turističke razvijenosti, morat će uvesti paušal od 150 do 350 eura po krevetu.

Ako se nalazi u drugoj skupini, paušal od 100 do 200 eura. Oni u trećoj skupini plaćat će 30 do 150 eura, a u četvrtoj od 20 do 100 eura.

Minstarstvo je napravilo i izračun usporedbe s dugoročnim najmom koji možete vidjeti unutar ovog teksta. Ono što je važno istaknuti je da će kratkoročni iznajmljivači plaćati od sljedeće godine i porez na nekretnine i to u rasponu od 0,6 do 8 eura. Točan iznos će morati odrediti grad ili općina, ali taj porez se dosad zvao porez na kuće za odmor i već je određen u većini turističkih mjesta u rasponu od 0,6 do pet eura po kvadratu.

Za uspredbu ćemo uzeti stan od 70 kvadrata u Rovinju s četiri kreveta. Ove godine iznajmljivač plaća 45 eura po krevetu, što je tek 180 eura godišnje bez obzira koliko prihoda imao od apartmana.

Sada će za četiri kreveta morati platiti minimalno 600 eura paušala godišnje, a maksimalno 1.200 eura jer je Rovinj u prvoj skupini.

Rovinj naplaćuje i porez na kuće za odmor od pet eura po kvadratu, a kako će to postati porez na nekretnine, to znači dodatnih 350 eura godišnje.

Dakle, umjesto 180 eura poreza, sada će iznajmljivač spomenutog apartmana imati porezni trošak od 950 do 1.550 eura, zavisno koliko mu odredi Grad.

Zagreb: Ministar Primorac održao prezentaciju o novom krugu porezne reforme | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Porezna Reforma Rujan 2024 by Ivan Hruškovec on Scribd

Cijelu poreznu reformu pogledajte ovdje