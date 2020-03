Velika potraga za meteorom: Traže se nove snimke pada

Svaki dan javljaju nam se ljudi s novim informacijama te i dalje pokušavamo otkriti moguće mjesto pada meteora, rekao nam je glavni tajnik Hrvatskog astronomskog saveza Dorian Božičević.

Trenutno pregledavaju sve materijale kako bi mu odredili putanju, a za pomoć su se obratili i Hrvatskim autocestama te Autocestama Rijeka - Zagreb. Slično su tražili i njihovi kolege iz Slovenije te su zamolili ljude da pokušaju snimiti fotografije s iste lokacije tijekom noći.

Veličina: Astronomi procjenjuju da je imao samo 1,5 metara. Većina je izgorjela u padu.

Energija: Imao je snagu od 0,34 kilotone. Prva atomska bomba imala je 15 kilotona.

Masa: Prema snimkama, imao je barem 5,5 tona. Od njega su ostale mrvice od 10 g.

Brzina: Prema kretnji, proletio je 20 kilometara u sekundi. Mnogi su čuli zvuk detonacije.

- Kako bismo to učinili, moramo vidjeti zvijezde prema kojima se možemo orijentirati. Ne znam hoće li to biti moguće do srijede zbog oblaka. Svakako, imamo obećavajućih informacija - kazao nam je Korado Korlević, hrvatski astronom i voditelj zvjezdarnice Višnjan. Astronomi su složni da bi im bilo puno jednostavnije da je meteor pao noću jer bi imali točnu orbitu, pa bi im za lociranje potencijalnog mjesta pada trebalo malo više od jednog dana. Na sličan su način pronašli križevački meteorit. Grumen težak 291 gram otkrili su 20. veljače 2011. te ga poslali na detaljnu analizu na Sveučilište u Manchesteru.

- Prema višegodišnjem iskustvu, ovako brzi meteori ne ostaju krupniji meteoriti nego sav materijal ‘izgori’ u atmosferi. Moguće je, međutim, da sitniji komadi veličine do 10-ak grama prežive eksploziju te se rasprše na širem području - napisali su iz Hrvatskog astronomskog saveza. Božičević je dodao kako se viđeni bljesak, koji je bio sjajniji od Venere, stručno naziva bolid te kako bi veću pozornost izazvao u noćnim satima, kad bi ga ljudi doživjeli puno snažnije.

- Pretpostavljam kako nije bio dio nekog većeg tijela jer tih dana nije bilo upozorenja o potencijalno opasnim objektima koji se nalaze u blizini Zemlje - kaže Božičević.

Podsjetimo, zasad znaju da je meteoru procijenjena brzina bila više od 20 kilometara u sekundi. Procijenjena masa bila mu je oko 5,5 tona, a veličina oko 1,5 metara.

Prema računalnoj analizi, koja je zasnovana na više od stotinu dojava, ostaci su vjerojatno završili sjeverozapadno od slovenskog Novog Mesta.