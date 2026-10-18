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Velika potraga za torcidašima. Kriminalisti: 'Ne može se vječno bježati. Policija ima alate...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 3 min
Velika potraga za torcidašima. Kriminalisti: 'Ne može se vječno bježati. Policija ima alate...'
storyeditor/2026-10-15/PXL_151026_160541681-1.jpg | Foto: Ivana Ivanović/Pixsell
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Stručnjaci su nam otkrili kako teku ovakve potrage, što sve policija koristi te koga sve ispituje...

Ne može se vječno bježati od policije, poručio je kriminalist Tonči Prodan, nakon što je splitska policija objavila fotografije devetorice torcidaša iz sramotne povorke uoči utakmice Hajduka i Ajaxa.

POGLEDAJTE GALERIJU:

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Foto: PU splitsko-dalmatinska

- Policija ima alate, postoji određena forenzika, njihova kretanja, mobiteli, ljudski izvori, koji su uglavnom sad uplašeni i žele pomoći istražiteljima. Policija ima mnogo alata da ih pronađe - rekao je Prodan.

Dodao je i kako će se vjerojatno, nakon objave fotografija, neki od njih i sami predati.

- Sud policiji može dati nalog za njihovo tajno praćenje. Sud takve stvari u ovakvim slučajevima uglavnom odobrava - rekao je Prodan.

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Da će torcidaši sigurno biti pronađeni, smatra i kriminalist Željko Cvrtila.

- Radi se o ciljanim potragama, zna se o kome je riječ. Traže ih i policajci u civilu, obilaze se sve adrese na kojima je moguće da se skrivaju. Naravno, oni mogu otići preko granice, ali onda će biti raspisana međunarodna tjeralica - govori Cvrtila.

Dodaje i kako je ova potraga možda teža od neke kad se traga za običnim građaninom, a ne za navijačima.

- Oni se pokrivaju, vjerojatno jedan dan spavaju kod jednog, drugi dan kod drugog, ali nema njih toliko. Moja topla preporuka je da se jave i da se to riješi - preporučio je Cvrtila.

Dodao je i kako policija u ovakvim slučajevima ima jak operativni rad, od ispitivanja obitelji i prijatelja do korištenja tehničkih sredstava da bi ih pronašli.

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- Gledajte, neki od njih rade, teška je ovo situacija za njih i bijeg im svakako otežava cijelu ovu situaciju - rekao nam je Cvrtila.

S druge strane, stručnjak za sigurnost Ante Letica objašnjava i koje se glavno pitanje mora riješiti.

- SOA treba dati odgovore o mogućem utjecaju na navijače od strane nekoga. Mora se vidjeti koji su motivi, na sve to odgovore bi trebali dati SOA i policija. Mi svi možemo nagađati o tome, ali službe trebaju to utvrditi - rekao nam je Letica. 

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