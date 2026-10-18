Toplak o nazi-korteu: 'Država godinama koketira s fašizmom'

Skandalozni korteo Torcide uoči utakmice s Ajaxom, tijekom kojeg su se mogli čuti antisemitski povici te veličanje nacizma i ustaštva, izazvao je oštre reakcije i daleko izvan hrvatskih granica. Dok je Hajduk na travnjaku ispisivao jednu od svojih najljepših europskih priča posljednjih godina, snimke iz splitskih ulica širile su se svijetom i izazivale zgražanje.

O događajima koji su bacili sjenu na veliku Hajdukovu pobjedu govorilo se i uoči prvenstvene utakmice protiv Varaždina, a posebno je oštar bio stručni komentator MaxSporta Samir Toplak. Nije skrivao razočaranje, ali ni uvjerenje da problem seže mnogo dublje od onoga što se u četvrtak dogodilo na splitskim ulicama.

- Nisam ni iznenađen niti ogorčen. Tužan sam jer sam nemoćan. Ne mogu ništa napraviti da se ovo promijeni. To nije trenutak slabosti. Ovo se događa godinama, a oni koji mogu nešto poduzeti okreću glavu. Država se vodi populizmom, a ne zakonima. Godinama koketiramo s fašizmom. Trebamo početi rješavati ovakve stvari jer, ponavljam, ovo nije od jučer. Ono što ja mogu napraviti kao pojedinac i to je moja najveća pobjeda, odgojio sam svoju djecu da takve stvari ne rade - rekao je Toplak.