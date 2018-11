Velika snježna oluja zahvatila SAD: Za sada osmero mrtvih

"Da ima grob, došla bih mu, zapalila svijeću. I rekla bih mu: Sine, čekaj me. Živa ne mogu k tebi na nebo."

Pročitaj priče nestalih u Domovinskom ratu.

Tisuće bez struje i osmero mrtvih radi snježne oluje koja je u petak popodne zahvatila Sjedinjene američke države. Mješavina kiše, snijega i leda izazvala je velike nepogodnosti za mnoge Amerikance koji danas nisu mogli doći do posla. Mnoge škole su se zatvorile, a nekoliko tisuća letova je otkazano.

Ako ne morate izaći, molimo vas da ostanete u kući, tako da službe mogu pravilno očistiti ceste. Ako morate izaći, molimo vozite polako i dopustite si više vremena da dođete kuda idete, policija je poručila građanima. U većini američkih saveznih država do sada je napadalo oko 30 centimetara snijega.

at Newark airport Hundreds of passengers standing in queue for the last 7 hours waiting for their turn to cancel/renew tickets. Flights were cancelled by bad weather. There are 4 staff members to attend. Bring more staff to help. There are many seniors & kids #unitedAIRLINES pic.twitter.com/VMO234kih9