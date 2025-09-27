Obavijesti

Velika tajna Đure Sesse: Evo otkud njegove bliske veze s ‘našim dečkom’ iz Gajeve

Piše Hrvoje Zovko,
Uskok je, nakon izjave bjegunca Mamića i istrage, podigao optužnicu protiv Šegona i Kralja. Ali Mamić je još izravnije prozvao suca Vrhovnog suda. Tu se Turudić malo pravi blesav, donosi novi Express

Kad je prije nešto više od sedam godina osuđeni bjegunac pred hrvatskim pravosuđem Zdravko Mamić, nekadašnji vladar Dinama i utjecajna figura hrvatskog nogometa, pravomoćno osuđen zbog izvlačenja novca iz maksimirskog kluba, javno optužio šest sudaca za primanje mita i korupciju, javnost nije bila posebno iznenađena, ponajprije zbog kroničnog nepovjerenja u domaće pravosuđe. Visoka politika, međutim, pravila se šokiranom izjavama čovjeka koji je zapravo bio tipičan proizvod HDZ-ove vladavine od 1990-ih naovamo.

Ovo su rezultati Eurojackpota, tri igrača osvojila 630.000 eura
Glavni zgoditak, kombinacija 5+2, ovaj put nije pogođen, pa je jackpot u sljedećem kolu 18 milijuna eura
FOTO Buktinja kod Požege: Gore skupi auti vlasnika Color emajla
Uz pomoć viličara pokušava se spasiti preostala vozila koja još nisu u potpunosti zahvaćena vatrom.
Szijjarto ne staje, Plenkovića optužio da laže: 'Žele nas spriječiti da kupujemo od Rusa'
Koliko god hrvatska vlada to negira, činjenica je da sigurno žele profitirati od rata u Ukrajini. Tranzitna naknada za pošiljke nafte kroz Hrvatsku znatno je povećana od izbijanja rata, piše Peter Szijjarto

