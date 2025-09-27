Velika tajna Đure Sesse: Evo otkud njegove bliske veze s ‘našim dečkom’ iz Gajeve

Uskok je, nakon izjave bjegunca Mamića i istrage, podigao optužnicu protiv Šegona i Kralja. Ali Mamić je još izravnije prozvao suca Vrhovnog suda. Tu se Turudić malo pravi blesav, donosi novi Express
Kad je prije nešto više od sedam godina osuđeni bjegunac pred hrvatskim pravosuđem Zdravko Mamić, nekadašnji vladar Dinama i utjecajna figura hrvatskog nogometa, pravomoćno osuđen zbog izvlačenja novca iz maksimirskog kluba, javno optužio šest sudaca za primanje mita i korupciju, javnost nije bila posebno iznenađena, ponajprije zbog kroničnog nepovjerenja u domaće pravosuđe. Visoka politika, međutim, pravila se šokiranom izjavama čovjeka koji je zapravo bio tipičan proizvod HDZ-ove vladavine od 1990-ih naovamo.
