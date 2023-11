Velika tragedija u OŠ Lapad: Djevojčica (11) iznenada umrla, proglašen Dan žalosti u školi

Potresna vijest o iznenadnom preminuću 11-godišnje učenice Osnovne škole Lapad obilježila je jučerašnji dan. Na hitnoj sjednici Školskog odbora, održanoj kao odgovor na ovu tragičnu situaciju, donesena je odluka da se ponedjeljak, 13. studenog, proglasi Danom žalosti u školi.

- Obavještavamo vas da je Školski odbor Osnovne škole Lapad na današnjoj, hitnoj sjednici, donio Odluku da se ponedjeljak, 13. studenog, proglasi Danom žalosti u Osnovnoj školi Lapad.

Tim povodom nastavni sat će biti skraćen na 30 min., a knjiga žalosti će biti postavljena u holu škole od 8:00 do 15:00 sati.

Sve kulturno-sportske aktivnosti u školi i sve aktivnosti škole će biti podređene Danu žalosti - objavljeno je na stranicama škole.

- Događaj se nije dogodio u školi nego u obiteljskom okruženju. Ovo je velika tragedija kako za obitelj tako i za učenike i djelatnike škole i sve one koji su joj bili bliski. Smrt se dogodila naglo, ne znamo uzrok, ali nismo imali takve informacije da je djevojčica od nečega bolovala. Bila je vrijedna učenica, bavila se sportom, nije imala nikakve smetnje na koje bi mi kao škola trebali pripaziti. Okolnosti utvrđuju za to nadležne institucije, mi kao škola nemamo veze s tim. Za nas je ovo velika tragedija i svi smo potreseni. Pružit ćemo psihološku pomoć učenicima njenog razreda. U ponedjeljak stiže krizni tim kako pomogao svima koji su bili bliski s njom. Doživjeli smo gubitak jednog djeteta i teško je to procesuirati. Pružamo pomoć koliko možemo i obitelji, njima je ipak u ovoj situaciji najteže - rekla je ravnateljica Nikolina Soko za 24sata.