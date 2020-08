Veliki 'korona vodič': Evo iz kojih država se smije putovati u Hrvatsku i kamo smijemo mi

Hrvatski državljani zbog prilično loše epidemiološke situacije u državi ne mogu tako slobodno putovati kao većina ostalih državljana članica Europske unije. No zato u Hrvatsku može svatko iz EU

<p>Iako broj zaraženih u Hrvatskoj nije ni približno dramatičan kao u nekim drugim državama, po kumulativnom broju slučajeva na 100.000 stanovnika tijekom 14-dnevnog razdoblja Hrvatska je među najgorim državama u Europskoj Uniji. Od nas su gori samo Luksemburg, Rumunjska, Bugarska, Andora, Švedska, Portugal i Španjolska. Zbog toga neke države EU ne dopuštaju da u njih putuju osobe iz Hrvatske.</p><p>S druge strane u Hrvatsku slobodno mogu putovati stanovnici svih 26 država članica EU te stanovnici Velike Britanije, Islanda, Norveške i Švicarske. Osim državljana tih država u Hrvatsku slobodno mogu putovati i svi strani državljani koji su trajno naseljeni u tih 30 država. Dakle, bez obzira je li netko Iranac, Afganistanac, Amerikanac, Srbin ili Kinez, ako je nastanjen u nekoj od tih država, može slobodno putovati u Hrvatsku kao turist ili iz bilo kojeg drugog razloga. </p><p>Građani koji žive u drugim državama u Hrvatsku trenutno ne smiju. No i tu ima mnogo iznimaka. Slobodan ulazak u Hrvatsku omogućen je građanima 'trećih zemalja' koji su zdravstveni djelatnici, zdravstveni istraživači i suradnici, stručnjaci za skrb o starijima te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje. Također, naši prekogranični radnici, bez obzira gdje žive, mogu ući u Hrvatsku. Iznimke vrijede i za diplomate, policajce na zadatku, službe i timove civilne zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija.</p><p>No pogledamo li Odluku o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske još detaljnije, ispada da u Hrvatsku zapravo može doći tko god hoće. Naime u točki 2f navodi se da su od zabrane izuzete i osobe koje putuju zbog turističkih ili drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes te osobe koje putuju radi školovanja. Dakle, želi li netko u Hrvatsku kao turist, u teoriji može slobodno, bez obzira iz kojeg kutka svijeta dolazi. Također, dozvoljen je i ulaz zbog tranzita kroz Hrvatsku, ali i iz neodgodivih osobnih razloga, a takav razlog po točki 2g može biti i vlasništvo nekretnine u Republici Hrvatskoj. </p><p>Ukratko u Hrvatsku u teoriji mogu svi, no zato iz Hrvatske slobodno ne možemo putovati gdje želimo. Slobodan turistički ulaz ili ulaz iz drugih razloga trenutno nam omogućava 20 država koje su članice EU ili Schengenskog prostora. Devet država zabranjuje slobodan ulaz stanovnicima Hrvatske. To su Cipar, Finska, Irska, Island, Latvija, Litva, Nizozemska, Norveška i Slovenija. Pravila od države do države su drugačija, pa neke od navedenih država zahtijevaju karantenu za putnike iz Hrvatske, dok je za druge potrebno testiranje na COVID-19. Također neke države dopuštaju samo putovanja iz poslovnih razloga. Aktualni popis možete pronaći na dnu ovog članka, no u nekim se državama situacija mijenja iz dana u dan pa je prije eventualnog putovanja potrebno detaljno proučiti pravila i ograničenja. To je najlakše napraviti na stranici <a href="https://reopen.europa.eu/hr">Re-open EU</a> na kojoj su dostupne detaljne informacije za sve države Europske unije i Schengena.</p><p><strong>Europske države (EU + Schengen) u koje se iz Hrvatske ne može slobodno putovati:</strong></p><p>Cipar - potrebno testiranje<br/> Finska - samo poslovna putovanja<br/> Irska - 14 dana karantene<br/> Island - potrebna dva testiranja<br/> Latvija - 14 dana karantene<br/> Litva - 14 dana karantene<br/> Nizozemska - preporučuje se 14 dana samoizolacije <br/> Norveška - 10 dana karantene<br/> Slovenija - 14 dana karantene</p><p><strong>Europske države (EU + Schengen) u koje iz Hrvatske možemo putovati bez ograničenja:</strong></p><p>Austrija<br/> Belgija<br/> Bugarska<br/> Češka<br/> Danska<br/> Estonija<br/> Francuska<br/> Grčka<br/> Italija<br/> Luksemburg<br/> Malta<br/> Mađarska<br/> Njemačka<br/> Poljska<br/> Portugal<br/> Rumunjska<br/> Slovačka<br/> Španjolska<br/> Švedska<br/> Švicarska</p>