Veliki posao tvrtke Orqa U.S: Proizvodit će Amerikancima dronove za 38 milijuna dolara

Tvrtka Orqa U.S. dobila je ugovor za proizvodnju besposadnih letjelica za američko ministarstvo obrane, vrijedan 38 milijuna dolara, izvijestila je u utorak osječka Orqa, koja je suosnivač te američke tvrtke.

Orqa U. S. tvrtka je osnovana u partnerstvu hrvatske Orqe i američkog By Light Professional IT Services LLC, navodi se u priopćenju, a već posluje na američkom tržištu.

Ugovor je osvojila na natječaju u sklopu programa “Drone Dominance Gauntlet II” američkog ministarstva obrane, za sustave koji djeluju u zatvorenim prostorima. Tvrtka je odabrana je kao jedan od devet svjetskih sudionika tog programa. Odabrani sustav dio je paketa proizvoda MRM2 te uključuje dron za unutarnje prostore promjera 20 centimetara i Orqin sustav za upravljanje sa zemlje.

„Osvajanje drugog mjesta na globalnoj razini u natjecanju za sustave namijenjene djelovanju u zatvorenim prostorima i odabir za ovu nagradu, predstavljaju važnu prekretnicu za tvrtku Orqa U.S. To pokazuje da provjerena tehnologija besposadnih letjelica, u kombinaciji s proizvodnjom u Sjedinjenim Američkim Državama, može zadovoljiti potrebe američke vlade” izjavio je Charles Phillips, glavni izvršni direktor tvrtke Orqa U.S.

U priopćenju se ističe da će dodijeljena sredstva omogućiti proizvodnju dronova u SAD-u i povećati tamošnje proizvodne kapacitete, s ciljem da se omogući isporuka velikih količina besposadnih sustava američkoj vladi.

Ranije je Orqa U.S. isporučila 240 besposadnih letjelica u sklopu ugovora vrijednog 1,5 milijuna dolara, napominje se.

U partnerstvu u Orqa U.S., osječka Orqa osigurava tehnologiju za besposadne letjelice, a By Light je zadužen za proizvodnju i usklađenost s relevantnim propisima i standardima.

Sama proizvodnja, stoji u priopćenju, odvijat će se u pogonu tvrtke By Light u Port Orangeu na Floridi, površine oko 17.000 četvornih metara, koji raspolaže kapacitetima za sklapanje besposadnih sustava, testiranje, kontrolu kvalitete i prijenos proizvodnje u SAD.

Osječki startup Orqa proteklog je desetljeća izrastao u jednu od vodećih svjetskih kompanija u području bespilotnih dronovskih sustava i FPV tehnologija.

Njegov suosnivač i izvršni direktor Srđan Kovačević prošlog je tjedan izabran za EY poduzetnika godine za 2026. godinu.