STRATEŠKA SURADNJA

Osječka tvrtka Orqa pokreće proizvodnju u SAD-u!

Piše HINA,
Osijek: Tvrtka Orqa bavi se proizvodnjom videonaočala za upravljanje dronovima | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Osječka tehnološka tvrtka Orqa u suradnji s američkim partnerom By Light Professional IT Services LLC, pokreće proizvodnju u SAD-u, a riječ je o strateškom partnerstvu osnovanom radi pokretanja modernih proizvodnih pogona na tržištu Sjedinjenih Američkih Država, priopćila je Orqa u srijedu

Sjedište tvrtke Orqa U.S. nalazi se u Palo Altu u Silicijskoj dolini, dok je proizvodni centar smješten na Floridi. Pogon se prostire na 17.000 četvornih metara i raspolaže specijaliziranim linijama za sklapanje dronova, naprednim sustavima proizvodnje, CNC obradom te izradom kompozitnih materijala. Postrojenje ima i status službene ulazne luke s vlastitom carinskom jedinicom, što tvrtki Orqa U.S. omogućuje maksimalnu logističku brzinu i učinkovitost. 

Suosnivač i izvršni direktor tvrtke Orqa Srđan Kovačević naglasio je da osnivanje Orqa U.S. predstavlja ključnu prekretnicu u globalnoj strategiji osječke tvrtke.

"Suradnja s By Lightom omogućuje nam da tehnologiju razvijenu u Osijeku podignemo na novu razinu i izravno odgovorimo na potrebe najzahtjevnijeg tržišta na svijetu”, naveo je Kovačević.

Glavni izvršni direktor tvrtke Orqa U.S.-a Charles Phillips istaknuo kako kombinacija vrhunske hrvatske tehnologije i robusne infrastrukture na Floridi stvara jedinstvenu snagu na američkom tržištu.

"Uz potpuno usklađenu proizvodnju i stratešku prisutnost u Silicijskoj dolini, spremni smo osigurati pouzdanu isporuku sustava koji zadovoljavaju najviše standarde sigurnosti i kvalitete", naglasio je Phillips.

U priopćenju stoji  da osnivanjem tvrtke Orqa U.S., domaći tehnološki lider strateški odgovara na zahtjeve novih programa američkog Ministarstva obrane, uključujući i prestižni Drone Dominance. 

Operativno poslovanje osigurano je kroz neovisnu upravu sastavljenu od američkih stručnjaka, dok će se u segmentu IT infrastrukture koristiti ekspertiza tvrtke By Light.  Poslovanje je u potpunosti usklađeno s najstrožim američkim sigurnosnim standardima i regulatornim zahtjevima za bespilotne letjelice, što jamči najvišu razinu pouzdanosti proizvoda, kaže se u priopćenju.

