VATRA GORI SATIMA
Veliki požar u Lonjskom polju
Veliki požar izbio je u utorak oko 13.30 sati na području Parka prirode Lonjsko polje. Kako su izvjestili vatrogasci JVP-a Sisak, prema prvim procjenama, radi se o niskom površinskom požaru površine cca 1000 x 1000 metara.
Na požaru su angažirane snage JVP Grada Siska, DVD Kratečko, Čigoć, i Prlošćica s ukupno pet vozila i 16 vatrogasaca.
