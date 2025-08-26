Veliki požar u Lonjskom polju

Veliki požar izbio je u utorak oko 13.30 sati na području Parka prirode Lonjsko polje. Kako su izvjestili vatrogasci JVP-a Sisak, prema prvim procjenama, radi se o niskom površinskom požaru površine cca 1000 x 1000 metara.

Na požaru su angažirane snage JVP Grada Siska, DVD Kratečko, Čigoć, i Prlošćica s ukupno pet vozila i 16 vatrogasaca.