Veliki požar u San Franciscu: Gori znamenitost grada Pier 45

Više od 125 vatrogasaca bori se s velikim požarom u San Franciscu koji je zahvatio znamenitost grada. Kako javlja CNN, riječ je o Pier 45 na obali zaljeva San Francisco.

Can see and taste the hazy smoke across SF’s waterfront - we live a mile away from the Pier 45 fire. Much love and gratitude to our #SFFD firefighters for these HEROES saving lives - and the historic SS Jeremiah O’Brien. pic.twitter.com/9kOx0eJgyV