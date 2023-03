Veliki vodič: Nacionalne ispite iz 9 predmeta kroz 9 dana pisat će oko 40.100 učenika 8. razreda

Nakon pilot projekta u 81 osnovnoj školi prošle školske godine, u ponedjeljak 13. ožujka počinje jedno od najopsežnijih testiranja učenika u Hrvatskoj.

U devet radnih dana, od 13. do 31. ožujka, učenici osmih razreda svih osnovnih škola polagat će nacionalne ispite iz devet predmeta. Ispiti će obuhvatiti gradivo četiri viša razreda osnovne škole, a rezultati će poslužiti za analizu učeničkih postignuća. Testove će bodovati u razinama, ne brojčanim ocjenama, rezultati neće ni na koji način utjecati na završnu ocjenu niti će se koristiti pri upisu u srednju školu. Ispite provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), uz suradnju svih škola.

- Učenici neće dobiti ocjene nego broj bodova i postotak koliko su riješili. Ta će bilješka biti uvrštena u e-dnevnik, no nema čak ni mogućnosti u sustavu da se ta ocjena uvrsti i računa u prosjek - istaknuo je Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a.

Četiri razine postignuća

Pojedinačne rezultate dobit će učenici i njihovi roditelji, a škole će dobiti skupne rezultate. Upravo ovi ispiti i učenicima i roditeljima mogli bi dati realnu sliku o srednjoj školi koju dijete treba upisati, kako bi se izbjegle situacije da jedinice dobivaju učenici koji su u osnovnoj bili odlični, istaknuo je Filipović još u rujnu.

Ispite će ocjenjivati isključivo opisnim ocjenama, a postignuća na njima ni na koji način neće utjecati na ocjene i uspjeh. Postignuća će vrednovati u četiri razine: Napredna, srednja, osnovna te ispod razine. Ovaj tjedan nacionalne ispite polažu učenici četvrtih razreda u 81 školi koja sudjeluje u eksperimentalnom projektu nacionalnih ispita.

Primjere zadataka na ispitima za osme razrede potražite OVDJE

Četvrtaši polažu ispite iz tri predmeta

Ispite su počeli testom iz hrvatskog jezika, koji je bio podijeljen u dva dijela i trajao je 135 minuta. Prvi dio ispita je čitanje i hrvatski jezik (75 minuta), a drugi dio je ispit pisanja, koji traje 60 minuta. Četvrtaši su jučer pisali matematiku, a u petak pišu prirodu i društvo. Ispit iz matematike trajao je 75 minuta, a PiD će trajati 60 minuta.

To su škole koje su i lani ispite provele bez ikakvih problema, pa i sad sve protječe prema planu, ističe Filipović.

- Nacionalne ispite iz hrvatskog jezika održali smo bez poteškoća. Što se tiče učenika, neki su imali problem s esejem, odnosno sa strukturom eseja. Ipak, većina je rekla da nije imala problem - rekao nam je Josip Jukić, ravnatelj Osnovne škole Mladost u Osijeku.

Ispite su pisali i učenici četvrtog razreda Osnovne škole Kalnik u Kalniku, a kako kaže ravnateljica Đurđica Sučić, mala su škola, pa je bilo iznimno lako organizirati provedbu ispita.

- Zaista nismo imali problema, kao normalni radni dan. Razgovarala sam s njima o tome kako je prošlo, pitala ih je li bilo teško, a odgovorili su mi: ‘Ma nije’. Smatram da su dobro pripremljeni, pa nije bilo niti negativnih komentara - zaključuje Sučić, koja smatra da učenici neće imati problema ni s drugim predmetima.

Svi pišu u isto vrijeme

Osmaši u cijeloj Hrvatskoj od 13. do 31. ožujka polagat će nacionalne ispite iz devet predmeta - osam iz općih predmeta te jedan iz prvog stranog jezika. Oko 40.000 učenika tih devet dana polagat će testove iz hrvatskog, odnosno materinskog jezika, prvog stranog jezika, matematike, biologije, fizike, geografije, kemije i povijesti.

Testovi će trajati između 70 i 90 minuta, a hrvatski će polagati u dva dijela, od kojih je jedan ispit pisanja. Svi učenici polagat će ih u isto vrijeme - svaki ispit počinjat će u 9 sati.

- Našu školu pohađaju 382 učenika, od kojih je 46 osmaša. Uspjeli smo sve organizirati, no smatram da učenici nisu ozbiljno shvatili pisanje nacionalnih ispita s obzirom na to da se ispit ne boduje, odnosno smatraju da nije od neke važnosti. Imali smo i roditeljski sastanak na kojem smo zamolili roditelje da razgovaraju s djecom kako bi ih motivirali, a i ja sam razgovarala s učenicima. Nadam se da neće biti opušteni, kao što se čini da jesu, te da će dati sve od sebe - kazala je Anica Vragović, ravnateljica III. osnovne škole u Varaždinu.

Cilj je nacionalnih ispita pridonijeti uspostavi usklađenog i učinkovitog sustava odgoja i obrazovanja te sustava kvalitete, navodi NCVVO. Tako se, primjerice, ispitom iz hrvatskog jezika ispituje “ovladanost jezičnom djelatnosti čitanja književnih i neknjiževnih tekstova, ovladanost jezičnom djelatnosti pisanja tekstova različitih vrsta i funkcionalnih stilova te poznavanje hrvatskoga jezika kao sustava. Ispit je sastavljen prema Kurikulumu nastavnoga predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, navodi se u uputama za provođenje ispita.

'Ispit niskog rizika'

”Ukupno je otisnuto 38.000 redovitih ispita po svakom predmetu i 4.000 prilagodbe, koji će stići u škole do kraja tjedna. Školski koordinator osobno preuzima kutije s ispitnim materijalima od dostavljača te ih pohranjuje na sigurno mjesto. Škola mora osigurati ormar ili prostoriju pod ključem kojem pristup imaju samo školski koordinator i ravnatelj škole. Vrećice s ispitnim materijalima ne smiju se otvarati do početka ispita. Svi ispitni materijali pristigli u školu strogo su povjerljivi i potrebno ih je nakon završetka ispitivanja vratiti u istoj kutiji u kojoj su dopremljeni. Na njoj se u plastičnoj foliji nalazi adresnica na čijoj je poleđini adresa za povrat”, navodi se u Vodiču NCVVO-a za provedbu ispita.

Ravnatelj Filipović dodaje kako je riječ o ispitima niskog rizika jer rezultati neće utjecati ni na kakav uspjeh učenika, pa ne očekuje moguće probleme kakvi su se znali javiti na državnim maturama, od prepisivanja do grešaka pri ocjenjivanju.

Ravnateljice i ravnatelje ipak je namučila organizacija ispita budući da će oni trajati gotovo tri tjedna te da je potrebno svaki dan u tom razdoblju osigurati slobodne učionice za pisanje u jutarnjim satima. Satnice će se pomicati, a posebno će biti gužva u školama s više od 500 učenika te u onima koje imaju smjensku nastavu.

Ravnatelji zabrinuti, učenici opušteni

- Nacionalni ispiti razvući će se na tri tjedna. Treba rasporediti razrede, sve ljude koji će biti s njima, dvoje po svakoj učionici, treba pronaći slobodne ljude. Uz sve to treba održati nastavu. Mi ćemo još uspjeti to organizirati, no kako će velika škola poput one u Samoboru to organizirati? Preporuka je da se ne ispituju učenici tijekom redovne nastave, isto tako je sad i period drugih natjecanja. Kad nacionalni ispiti završe, učenici će morati pisati redovne ispite i usmeno odgovarati, velik je to pritisak na djecu - kaže Igor Matijašić, ravnatelj OŠ Milana Langa u Bregani.

Njegov kolega Goran Ivan Matoš, ravnatelj OŠ Samobor, dodaje kako je komplicirano za velike škole.

- Mi imamo 900 učenika, što znači da ne može dežurati razrednik, a ni predmetni nastavnik. Imamo problem da nema tko dežurati, pa moramo izmijeniti i rasporede. Neki će ljudi cijeli dan biti u školi, zahtjevno je. Svakako smatramo da su nacionalni ispiti korisni i za samovrednovanje, no kompleksno je velikim školama organizirati, odnosno održati ih. Smatram kako bi bilo lakše da su ispiti dan za danom, a ne svaki drugi dan - ističe on.

Iako je još od početka školske godine vladala zabrinutost među učenicima i roditeljima zbog opsežnoga gradiva koje testovi obuhvaćaju, pa su mnogi čak plaćali privatne instrukcije, NCVVO te Ministarstvo znanosti i obrazovanja višekratno su isticali kako nema potrebe pripremati se za ispite.

- Velike brige nisam primijetila, no to je različito od škole do škole. Ova generacija prilično je opuštena, vrlo ih malo interesira što se zbiva oko njih. Možda je to i dobro, iako su im radne navike vrlo loše. Naviknuli su se na to da im se sve servira. No to opet ovisi o ovoj generaciji. Svi su svjesni da je to generacija koja je dvije godine provela više-manje u online nastavi, te je važno vidjeti gdje su u prosjeku sa znanjem - kazala je za 24sata profesorica matematike Ariana Bogner Boroš, koja predaje u zagrebačkoj Osnovnoj školi Brestje Sesvete.

U školama ističu kako će im dodatne izazove stvoriti uputa da se tijekom nacionalnih ispita ne obrađuje novo gradivo. Također, ističu, vrijeme je natjecanja, pa treba uskladiti i vrijeme za pripreme s ispitima.

Ne trebaju posebno pisati

Djeca su prvo bila zabrinuta, isticali su kako će im to biti dodatan stres, i to u godini u kojoj se upisuju u srednju školu. No kad je postalo jasno da se to neće ocjenjivati, većinom su nam rekli kako se ne žele pripremati, kazali su nam razrednici u osnovnim školama. Učenici isto tako nisu obavezni doći na ispit, odnosno, ako ne budu mogli biti u školi na dan ispita, neće ga trebati pisati naknadno. Izostanak će trebati opravdati.

