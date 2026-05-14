Veliki radovi u Zagrebu za vikend: ZET mijenja niz linija zbog modernizacije u centru

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Za vikend velike izmjene u voznom redu tramvaja | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Dio tramvajskog prometa u centru i prema sjeveru grada bit će potpuno obustavljen zbog radova na stanici Patačićkina, dok će ostalo prometovati izmijenjenim trasama uz uvođenje autobusa

Ovog vikenda, 16. i 17. svibnja, Zagreb očekuju promjene u sustavu javnog gradskog prijevoza. Zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina, tramvajski promet bit će obustavljen na ključnim dionicama u širem centru grada i prema sjevernom dijelu Zagreba. Ovi radovi dio su strateškog projekta „1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu - II. faza projekta“, kojim se nastoji podići razina učinkovitosti javnog prijevoza, povećati broj putnika i smanjiti emisija CO2, poručuju iz ZET-a.

Izmjenjene trase

Tramvajski promet bit će obustavljen Branimirovom ulicom od Glavnog kolodvora do Držićeve, zatim Avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, Ulicama Franje Račkoga i kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja.

Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu.

Linija 3 će iznimno ovog vikenda biti u prometu i prometovat će svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama (31, 32, 33 i 34) umjesto tramvaja, voziti autobusi.

Linija 2: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Ulica grada Vukovara - Savišće

Linija 4: Kvaternikov trg - Maksimirska - Dubec

Linija 5: Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 6: Črnomerec - Ilica - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Zapruđe

Linija 9 (kružno): Ljubljanica - Glavni kolodvor - Trg bana Josipa Jelačića - Savska - Ljubljanica

Linija 12: Ljubljanica - Savska - Savski most

Linija 14: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Zapruđe

Linija 17 (kružno): Prečko - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Savska - Prečko

