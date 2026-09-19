VELIKI SAVEZ LJEVICE Hajdaš Dončić kandidat za premijera, Benčić i Tomašević u Vladi

Iako su iz Možemo! naprasno otkazali konferenciju za novinare, na kojoj su jučer trebali predstaviti polazišta za pregovore o koaliciji sa SDP-om, velika politička novost više se ne može sakriti - SDP i Možemo! na sljedeće parlamentarne izbore izlaze u koaliciji.

Ozbiljan lijevi savez već nailazi na podsmijeh HDZ-a, no na kraju će birači reći svoje. SDP i Možemo! očito su odlučili krenuti dovoljno rano u utrku u kojoj će, osim redovnih, pokupiti i što više neodlučnih birača, kao i onih razočaranih HDZ-ovim zadnjim mandatom. A i njih je sve više, pokazuju zadnje ankete popularnosti stranaka. Skandal s opasnim otpadom u Gospiću utjecao je na to da u istraživanju Crodemoskopa za rujan HDZ ostvari najslabiji rezultat u zadnje dvije godine, 25,3 posto. SDP im se time približio, iako i sam gubi podršku, te bi ga, da su sad izbori, biralo 20,5 posto birača. No zato rastu Možemo! i Most.

I upravo na tim osnovama dvije stranke lijevog centra tražit će svoje jake strane. Kako piše ovotjedni Express, politički su SDP i Možemo! kompatibilni, a određena neslaganja i razmimoilaženja u planovima i stavovima relativno su lako rješiva. Navodno se već promišlja i o kadrovima s kojima će nova koalicija ići u bitku za birače.

SDP će, kao veća, nacionalna stranka s iskustvom vođenja države, dati kandidata za premijera. To bi trebao biti Siniša Hajdaš-Dončić, dok Možemo!, kažu naši izvori, odgovarajuće pozicije u Vladi i dio ministarskih funkcija. To se posebno odnosi na Sandru Benčić i Tomislava Tomaševića, koji bi mogli preuzeti pozicije potpredsjednika Vlade. Još je jedna jaka državna funkcija za koju se, prema kuloarima, sprema važan član SDP-a.

Tonino Picula i Siniša Hajdaš Dončić prije unutarstranačkih izbora sklopili su politički savez: Picula neće ulaziti u utrku i cijepati glasove, a Hajdaš će mu, ostanu li obojica na sadašnjim pozicijama, otvoriti put prema kandidaturi za predsjednika Republike, navode izvori iz stranke za Express.

I Možemo! i SDP inzistirat će na programu i novoj strategiji za Hrvatsku, no za birače nije loše da od početka imaju konkretna imena koja će nositi programe. Potpisivanje sporazuma, iako još ništa nije službeno, očekuje se u listopadu.