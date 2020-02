Veliki vodič: Gdje upisati ime, kako točno zbrojiti kvadrate...

Objavljeno je oko 3000 imovinskih kartica, a Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa nema resursa sve ih provjeriti. Dio dužnosnika očito na to računa, osim ako ih prethodno ne razotkriju novinari. Kad ih uhvate u muljanju s kvadratima, imovinske kartice ekspresno popravljaju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ministar Damir Krstičević objasnio je nepravilnosti u svojoj Imovinskoj kartici. Kaže da je karticu popunjavao 2015. i prijavio sve što ima. Sinoć ju je korigirao te ističe da ničim nije oštetio državu i državni proračun. Opširnije na https://t.co/Z00ncssTVZ pic.twitter.com/EyIpsT6Ihx — HRT vijesti (@hrtvijesti) January 30, 2020

To je u petak učinio i ministar obrane Damir Krstičević. Sjetio se da u Zagrebu ima tri, a ne dva stana, gliser, ali i da mu je plaća za gotovo 5000 kuna veća nego što je to stajalo u ranijoj verziji njegove kartice. Upisao je spremište, parkirno mjesto, ali i povećao vrijednosti nekretnina. No kuća u Žaboriću i dalje vrijedi manje nego što ju je platio. Stručnjak za upravu Ivan Koprić smatra kako je u priči o imovinskim karticama osnovni problem u shvaćanju odgovornosti dužnosnika, posebno ministara.

- Tko prihvati javnu dužnost kao odgovornost, a ne kao privilegij za vlastiti probitak, taj se vjerojatno potrudi oko kartice i popuni je s primjerenom pažnjom - kaže.

Zato smo odlučili našim ministrima olakšati posao. Donosimo veliki vodič pravilnog ispunjavanja imovinske kartice. Za sve ostalo tu su institucije da odrade svoj posao..