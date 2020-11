Pfizer: Učinkovitost našeg cjepiva veća je od 90 posto

Rani podaci iz treće faze kliničke studije Pfizera pokazuju da njihovo cjepivo protiv Covid-19 bolesti ima učinkovitost veću od 90 posto. Ispitivanja traju i dalje, a cjepivo uskoro šalju na odobrenje

<p>Cjepivo protiv korona virusa sve nam je bliže, sudeći po najnovijim vijestima iz Pfizera koji je objavio da je njihovo cjepivo u trećoj fazi ispitvanja pokazalo učinkovitost veću od 90 posto.</p><p>To je i puno veća učinkovitost od one kojoj su se stručnjaci nadali. Kako prenosi <a href="https://www.theguardian.com/world/2020/nov/09/covid-19-vaccine-candidate-effective-pfizer-biontech">Guardian</a>, regulatori su ranije najavili da bi odobrili cjepivo koje pokazuje učinkovitost od 50 posto, odnosno da je zaštitilo pola onih koji su ga dobili.</p><p>Kažu i da nije bilo ozbiljnih nuspojava.</p><p>- Ovo je velik dan za znanost i čovječanstvo. Prvi set rezultata iz treće faze kliničkog ispitivanja našeg cjepiva pokazuje rane dokaze da cjepivo može zaštititi od Covida-19 - rekao je direktor Pfizera <strong>Albert Bourla. </strong></p><p>Kaže kako ovaj ključni dio razvoja cjepiva postigli u vrijeme kad ga svijet treba najviše s rekordnim brojevima infekcija i bolnicama koje su na rubu pucanja. Na razvoju cjepiva s njima radi i njemačka farmaceutska kompanija BIoNTech.</p><p>Ispitivanje se nastavlja pa je moguće da se učinkovitost još promijeni. Treća faza ispitivanja uključivala je više od 43.000 ljudi, a podaci pokazuju da su oni iz raznih etničkih skupina imali istu razinu zaštite.</p><p>Podatke će prikupljati do sredine mjeseca, a tada cjepivo šalju i na odobrenje, a moguće je da prve doze za zdravstvene radnike budu spremne do kraja godine.</p>