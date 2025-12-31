Premijer i Vlada opet su nam obećali bolji život, uređeniju državu, snažnije gospodarstvo i rast. Hoće li to i ispuniti?
VELIKI VODIČ ZA 2026. Što će biti skuplje, što jeftinije, tko ide u vojsku, kreće fiskalizacija 2.0
Ulazak u 2026. građanima donosi niz zakonskih promjena koje će se izravno odraziti na svakodnevni život, kućni budžet i osobne odluke. Pita li se premijera Andreja Plenkovića, nakon godine iskoraka i na temelju pozitivnih trendova, u novu godinu ulazimo s optimizmom, ali i dozom opreza s obzirom na gospodarsko usporavanje u Europi i svijetu.
