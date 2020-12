Djeca su bila oduševljena, sad su kao ‘prave zvijezde’. Još jedna pozitivna stvar je što su prije bili puno sramežljiviji za davanje bilo kakvih izjava za javnost, bilo to pred kamerama ili putem poziva. Sad su samouvjereniji i hrabriji.

Rekla nam je to učiteljica Ivana Vlaić, čiji su učenici iz 1.b iz Osnovne škole Jurja Dalmatinca prikupili poklone za 124 djece koji žive u Domu za nezbrinutu djecu Maestral u Splitu. Snimili su za njih i dirljivu Božićnu čestitku, koja je postala viralna i pokrenula val dobrote diljem Hrvatske. U poklon paketima su odjeća, školski pribor i igračke, ali i pokoja čestitka.

- Pokrenuli smo i izradu čestitki za Cvjetni dom u Šibeniku te smo im dostavili 247 čestitki i oko 200 božićnih ukrasa koje smo još prije izrađivali - rekla je učiteljica Ivana te nadodala da su od djece iz Dječjeg doma Maestral dobili čestitku.

- Poslali su nam božićnu čestitku koju su snimili s “tri dive” (Doris, Zorica i Terezija) - Sretan ti Božić, narode moj. U jednoj sceni djeca otvaraju naše poklone - nadodala je učiteljica, čija je objava na društvenim mrežama pokrenula sve.

- Prvo su mi se javile kolegice i prijateljice, a kako se to sve više širilo, počeli su se javljati ljudi iz cijele Hrvatske, ali i brojne firme i obrti. Odmah su nam drugi dan organizirali prijevoz i sve tehnikalije, bili smo presretni. Počeli su stizati darovi, a jedan je čak stigao iz Slovenije. Kako smo sve više pričali o toj ideji i predstavili je ravnatelju, koji je to odmah prihvatio, akcija se proširila i na cijelu školu. Ono što je trebao biti neki mali znak pažnje, čestitka i slično, sad se pretvorilo u velike pakete prepune svega. Jako smo zadovoljni odazivom, a priznajem da nismo to u ovolikoj mjeri očekivali. Ravnatelj nam je dao jednu učionicu samo za prikupljanje i pakiranje - rekla nam je učiteljica.

Ipak, glavnu riječ su imali učenici.

- Radili smo jako puno kako bismo sve stigli pripremiti. Jako smo sretni. Skupili smo brojne igračke, slatkiše, odjeću, gaće... Sigurno ćemo nastaviti i dalje pomagati. Jako sam sretna. Odlučili smo pomoći prijateljima u dječjem domu jer oni nemaju mamu i tatu. Želimo da su sretni - rekli su nam učenici iz 1.b i naglasili kako je ovo tek početak i da se nadaju da će ova akcija biti svake godine i za više djece.