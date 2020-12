To su djeca čije je jedino obilježje to da su iz obitelji slabijeg socijalnog statusa. No oni nisu ni po čemu drukčiji i naš je zadatak da se ne osjećaju zapostavljeno, kaže Jelena Lopatić, glumica riječkog HNK.

Ona je jedna od 50 volonterki i volontera u programu “Moje mjesto pod suncem”, koji s korisnicima kontinuirano rade kroz 11 vrsta radionica tijekom tjedna. Jelena je uključena u glumačke radionice koje vodi Lucija Pećarina.

'Oni žude za mandarinom, čokoladnim mlijekom...'

- Čak i sad kad radimo preko ZOOM-a, super im je da se vide, ispričaju. Čini mi se da su oni našli okruženje u kojem se osjećaju sigurno i imaju potpuno povjerenje, nitko ih ne ispituje, ne dovodi njihov status u pitanje - kaže Jelena, dodajući kako je jako važna stvar koja se događa u programu "Moje mjesto pod suncem".

- Kad sam čula od kolega za program, rekla sam, dajte, molim vas, da i ja uskočim. Lucija vodi naš program, a ja im dajem konkrene glumačke smjernice. Ona je divna, diplomirala je predškolski odgoj, ima toliko ideja i igara. Djeca je obožavaju i sjajna je, i ja sam već jako mnogo naučila od nje. Ono što sam primijetila oni žude za jogurtom, mandarinom, čokoladnim mlijekom... A prostor koji imamo je stvarno jako malen, to su male sobice, tri sa pet metara, a njih je desetak i sada nije neka sreća sad u ovo vrijeme epidemije.. Ali kod njih to ne primijetite, oni to dobro podnose - zaključuje Jelena.





'Neka djeca doslovce nemaju internet'

Snežana Mamula u udruzi volontira pet godina. Indormatičarka je i djeci drži instrukcije iz matematike,

- Smatram da je posao udruge važan jer je riječ o djeci koja si ne mogu priuštiti osnovne stvari. Sad nam se zna dogoditi da ne možemo imati online instrukcije jer doslovce ne mogu pristupiti na Zoom dok ne dođu mama ili tata jer nemaju internet na mobitelu - ističe.

Snežana ove godine drži instrukcije za pet djevojčica u šestom i sedmom razredu osnovne, te za jednu u srednjoj. U programu volontira još otkako je bila na fakultetu.

- Sad zbog korone imamo online instrukcije, pa se dogovaramo oko termina. I djeca i roditelji cijene što radimo i lijepo mi je vidjeti kako cijeli program raste i napreduje. Ne možemo reći da je isto kao i prije pet godina, no zaista im trebaju bolji uvjeti - zaključuje ona.

Cilj je prikupiti 1,2 milijuna kuna

No da bi udovoljili sve većim potrebama, udruzi CeKaDe za ovaj program treba veći prostor. Zbog toga su pokrenuli kampanju čiji je cilj prikupiti 1,2 milijuna kuna za adaptaciju i opremanje višenamjenskog solidarnog centra u Rijeci.

Program “Moje mjesto pod suncem” ulaže u obrazovanje djece kroz 11 vrsta besplatnih radionica tjedno, uključivanjem djece u izvanškolske (sportske i glazbene) aktivnosti - organiziranim odlascima u kino, muzeje, kazalište i slične sadržaje koji će unaprijediti njihove kapacitete. Osigurana je i redovna pomoć u učenju te besplatan prijevoz u gradu, a prema potrebi i stručna podrška korisnicima.

Centar za kulturu dijaloga, kao udruga civilnoga društva uz svoj program socijalne inkluzije "Moje mjesto pod suncem" osigurava djeci aktivnosti koje su im inače nedostupne, a koje ih osnažuju, podižu im samopouzdanje i proširuju obzor mogućnosti te ih u budućnosti čine samosvjesnim i solidarnim građanima. Cilj svih programskih aktivnosti je prekinuti začarani krug prijenosa siromaštva s njihovih obitelji na djecu.