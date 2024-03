Velikodušna gesta ZET-ovca: 'Pomogao je ozlijeđenom putniku, svi su mu pljeskali...'

Htjela bih pohvaliti zetovog vozača autobusa na liniji 130 koji je u utorak u 12.25 sati vozio s Borčeca prema Črnomercu. Kad je došao na stajalište Medpotoki, izašao je iz vozačke kabine, ušao u putnički prostor te prišao starijem gospodinu koji je imao vidljive ozljede glave točnije zamotanu u zavojima.

Glasila je tako poruka za 24sata putnice Valentine, koja je svjedočila nesebičnom potezu vozača. Dodala je kako mu je pomogao izaći, no to nimalo nije bilo jednostavno.

- Starac se jedva kretao i dvaput mu je skoro iskliznuo iz ruku. Posjeo ga je na klupu na stajalištu i rekao da se ne miče do dolaska njegovih i zaželio brz oporavak - ispričala je putnica o dodala kako je zbog svega vrisnula "Bravo za vozača" te su mu svi počeli pljeskati.

Na kraju vožnje mu je i osobno prišla te ga još jednom pohvalila.

- On se skromno zahvalio i rekao da mu je to u opisu posla i da mora pomoći potrebitima. Objasnio mi je da je gospodin s Črnomerca išao s njim do zadnjeg stajališta i natrag. Na Črnomercu je nekoliko puta pao te da ga je teško unio u bus - napisala je putnica. Kaže kako je navodno sam krenuo iz bolnice do svoje kuće, ali da zbog zdravstvenih problema 'gubi tlo pod nogama'.

Zato još više, piše, treba pohvaliti ljudski čin.

- Hvala dragom i ljubaznom zetovom vozaču uvjerena sam da zaslužuje najveću pohvalu - napisala je.