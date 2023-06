Veliku konferenciju o euru sutra pratite uživo na portalu 24sata

Od siječnja 2023. više ništa nije isto. Hrvatska je dobila novu valutu - euro. Jesu li se ostvarila sva očekivanja u domaćem gospodarstvu, kakve su prognoze za dalje? Što je s energetskom sigurnosti i perspektivom Hrvatske? Kakvo je stanje s konkurentnosti na tržištu rada i deficitom radne snage u eurozoni?

Na ova pitanja, ali i mnoga druga, naši stručnjaci odgovorit će na Trećoj biznis konferenciji “180 dana s eurom - hrvatsko gospodarstvo u eurozoni", koja će sutra biti u Hilton Garden Inn Hotelu u Zagrebu. Konferenciju organiziraju 24sata i Kvaka24, a dolazak su najavili mnogi stručnjaci iz svijeta ekonomije, makroekonomije, ekonometrije i financiranja.

Konferenciju će uvodnim izlaganjem otvoriti guverner HNB-a Boris Vujčić, koji će se osvrnuti na prvih šest mjeseci eura, a prisutnima će se obratiti i državni tajnik u Ministarstvu financija Davor Zoričić, izaslanik ministra financija.

"Hrvatsko gospodarstvo u novoj valuti: očekivanja, realnost, prognoze" prvi je panel, na kojem će se govoriti o tome kako globalne promjene utječu na hrvatske poduzetnike, odnosno o presjeku trenutačne ekonomske situacije u Hrvatskoj u odnosu na Europu i na globalne trendove, s posebnim osvrtom na utjecaj nove valute. O tome će govoriti Velibor Mačkić, posebni savjetnik predsjednika RH za ekonomiju, Hrvoje Stojić, glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) te Goran Šaravanja, glavni ekonomist Hrvatske gospodarske komore (HGK). Dotaknut će se i toga koja su se predviđanja ostvarila, a koja pokazala pogrešnim, ali i toga što nas čeka u idućem periodu.



S druge strane, na panelu "Konkurentnost tržišta rada i deficit radne snage u eurozoni" Dalibor Kratohvil, predsjednik Hrvatske obrtničke komore, Andrej Kristek, ravnatelj Obrazovne ustanove za prekvalifikacije odraslih RKC VirtuOS, Manuela Vukelić, CEO, Job Hunter, te Ines Bokan, voditeljica portala posao.hr, pokušat će odgovoriti na pitanja hoće li deficit radne snage u sljedećim godinama biti ključni problem hrvatske i europske ekonomije, ali i hoće li inflacija, epidemije ili ratovi i sankcije ugrožavati gospodarstva Hrvatske i EU jednako kao deficit radne snage. Od ugostiteljstva do građevine, turizma, trgovine, obrazovanja, zdravstva, hi-tech kompanija, svi će očajnički trebati radnu snagu, koje će nedostajati.



Pozitivne primjere održivosti u domaćem gospodarstvu u kojima smo bolji i spremniji od drugih europskih zemalja donosimo na panelu "Energetska sigurnost Hrvatske i EU zelena tranzicija". Marija Šćulac Domac, direktorica Sektora za industriju i održivi razvoj Hrvatske gospodarske komore, Denis Čamber, voditelj razvoja poslovanja, KONČAR - Inženjering, Zoran Miliša, predsjednik uprave tvrtke ENNA Opskrba, te Matej Baričević Đorđević, predsjednik uprave HeneR energy solutions, govorit će o energetici, samodostatnosti, utjecaju nove valute i vlastitoj proizvodnji temeljenoj na obnovljivim izvorima energije, kojima Hrvatska obiluje, s posebnim osvrtom na proizvodnju solarne energije te drugim održivim izvorima.

Pozabavit ćemo se i globalnim zbivanjima na panelu "Globalna zbivanja, prekid lanaca dobave te važnost dostupnosti i zaštite podataka". U situaciji globalne krize zbog ratnih događanja u Ukrajini kompanije se susreću sa značajnim poslovnim rizicima, izazovima i nesigurnosti. Na koje bi sve načine potencijalna eskalacija sukoba na globalnoj razini, uz već prisutne poremećaje u dobavnim lancima sirovina, mogla utjecati na poslovanje? Koje su implikacije na IT sektor, što u svemu tome predstavlja hrvatski "know -how" u rješenjima cloud tehnologije te koje su mogućnosti i prednosti "lokalnoga" clouda teme su o kojima će govoriti Krešimir Jurić, direktor prodaje, Setcor, Ivan Kovač, voditelj odjela za razvoj i isporuku usluga, Setcor, Igor Ružić, član uprave Toyota Tsusho Leasing Croatia, Ivan Stanić, IT direktor, Overseas Trade Co.Ltd. d.o.o.

A na zadnjem panelu - "Primjena AI-ja u svakodnevnom poslovanju i otvorena pitanja u EU zakonodavstvu" - bit će govora o

umjetnoj inteligenciji, koja je otvorila vrata tektonskim promjenama u poslovanju: kako se na njih pripremiti, što očekivati i tko su predvodnici implementacije AI rješenja u hrvatskom biznisu? Hoće li nas umjetna inteligencija uskoro zamijeniti na radnim mjestima? Koja nas tehnološka rješenja uskoro očekuju i koje su promjene u zakonodavstvu nužne kako bi sve funkcioniralo? Otvaramo neizbježna pitanja i donosimo uvid u primjenu umjetne inteligencije u hrvatskom gospodarstvu.

Panelisti su Miro Antonijević, voditelj Odjela za razvoj softvera tvrtke KONČAR – Digital, Miran Gosta, ravnatelj HAKOM-a, Nikolina Klarić, product owner za primjenu AI-a, Hrvatski Telekom te Dino Čović, vanjski predavač, Poslovno veleučilište Zagreb (PVZG).

Konferenciju možete pratiti uživo na službenoj stranici kvaka24konferencija.24sata.hr i na YouTube kanalu 24sata News. .

Programski partner konferencije je Setcor, a partneri su Fina, ENNA, Hrvatska obrtnička komora, Raiffeisenbank Hrvatska, HEP, Hrvatska gospodarska komora, HeneR energy solutions, Job Hunter, KONČAR i posao.hr