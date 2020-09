Venus šokiran prosvjedom na trgu: 'Jedan kliconoša je tamo mogao zaraziti jako puno ljudi'

Tamo je bilo ljudi koji su željeli izraziti svoj stav i mišljenje, što je u demokratskom društvu apsolutno prihvatljivo, ali to je bio neprihvatljiv način, kaže ugledni epidemiolog

<p>Jučerašnje okupljanje na Trgu bana Jelačića na koji je došlo oko dvije tisuće ljudi zabrinulo je epidemiologe. </p><p>Primarijus Miroslav Venus kaže da je bio šokiran, tužan i ogorčen jučerašnjim prosvjedom. </p><p>"Miješali su se osjećaji, ne samo meni, već i mojim kolegama i drugima koji sudjeluju u suzbijanju ove pandemije. Tamo je bilo ljudi koji su željeli izraziti svoj stav i mišljenje, što je u demokratskom društvu apsolutno prihvatljivo, ali to je bio neprihvatljiv način", rekao je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/reakcije-na-jucerasnji-antikorona-prosvjed---619232.html" target="_blank">Novu TV</a>.</p><p>"Najveća opasnost je što je među njima mogao biti neki kliconoša, osoba koja ima u sebi virus, još ako je potencijalni superširitelj, a da je pri tome klinički potpuno zdrav, s obzirom na to da su to ljudi koji su došli iz različitih djelova Hrvatske autobusima, skupili su se na jednom mjestu i nisu se pridržavali epidemioloških mjera, znači da se moglo proširiti po cijeloj Hrvatskoj", kaže epidemiolog.</p><p>Na pitanje kako razuvjeriti one koji kažu da ne vjeruju u koronavirus, Venus odgovara: "Možda da ih se odvede na intenzivnu skrb, na Kliniku za infektivne bolesti, da vide kako izgledaju ljudi koji su na respiratorima, ili da ih odvedemo kod osoba koje su preboljele bolest pa da im opišu kako su se osjećale. Na kraju krajeva, neki poznati ljudi su to i javno izjavljivali, ali nekima to nije pomoglo".</p><p>Primarijus kaže kako nije obavezno nositi masku na otvorenom, ali bi bilo mudro je staviti u situacijama kada znamo da nećemo moći održavati distancu. Nada se i vjeruje da pandemija neće trajati vječno.</p><p>"Ja ne znam da se ikad u povijesti tako ulagalo u pronalazak cjepiva i lijeka. Mi očekujemo da će već početkom iduće godine, ovo rusko cjepivo, ma šta god mi o njemu mislili, nemamo dovoljno informacija, ali evo zadnje govore da se antitijela stvaraju. Mi očekujemo da će slijedeće godine biti cjepivo. Da će se možda pronaći i kvalitetniji lijek, a moguće je i da se prirodno naviknemo na virus", rekao je.</p><p>Roditeljima koji sutra šalju djecu u školu poručuje da se ne moraju bojati jer su škole sigurne, a nekad sigurnije i od samih kućanstava, ali treba se pridržavati mjera.</p>