'Veseli božićni tramvaj' opet se vraća na Advent u Zagrebu

Veseli božićni tramvaj ponovno će, nakon dvije pandemijske godine, prometovati zagrebačkim ulicama od 6. do 31. prosinca, kao neizostavni dio Adventa u Zagrebu, najavio je u srijedu ZET.

S Veselim božićnim tramvajem, ZET će ponovno participirati u bogatom programu Adventa.

Kažu kako se na zadovoljstvo najmlađih kao i posjetitelja Zagreba, u promet vraća Veseli božićni tramvaj koji će gradom pronositi blagdanski duh. Time će se, ističu, osigurati pravi doživljaj zimske bajke.

Riječ je o priredbi koja uključuje vožnju turističkim tramvajem iz 1924. godine u trajanju od pola sata, uz prigodan igrokaz Djeda Božićnjaka i vilenjaka, a osigurana je i podjela slatkiša najmlađima.

Veseli božićni tramvaj će biti u prometu od utorka, 6. prosinca do subote, 31. prosinca. Vozit će svakih pola sata i to od ponedjeljka do četvrtka od 16 do 19 sati, petkom od 12 do 16 sati, a subotom i nedjeljom od 10 do 16 sati. Tramvaj će polaziti s ugla Praške ulice i Trga bana Josipa Jelačića, gdje će biti i kućica za prodaju karata.

Vozit će trasom od Trga bana Josipa Jelačića, Ilicom do Ulice Republike Austrije, Jukićevom i Mihanovićevom preko Zrinjevca natrag do polazne stanice u Praškoj ulici.

Veseli božićni tramvaj neće voziti za Božić, na blagdan Svetog Stjepana vozit će od 12 do 16 sati, dok će na Badnjak i Staru godinu voziti od 10 do 13,30 sati.

